Chi è Max Angioni, comico che debutta con Miracolato su Italia 1?

Ecco chi è Max Angioni, comico di Miracolato su Italia 1: età, carriera e vita privata

Max Angioni debutterà con Miracolato, programma che andrà questa sera su Italia 1. Ma di cosa sappiamo di lui? Nato a Como nel 1990, Massimiliano Angioni in arte Max Angini è un comico e ha compreso di essere portato per la recitazione e teatro dopo aver conseguito il diploma. Ha infatti frequentato la scuola Teatro in Centro, diretta da Ester Montalto e poi si è iscritto all’Accademia del Comico di Milano.

Nel 2018 ha esordito sul rinomato palco di Zelig per la trasmissione Zelig Time. Da qui si è fatto conoscere al grande pubblico per i suoi cavalli di battaglia, tra cui l’imitazione di Aquaman o di Jon Snow de Il Trono di Spade. Nel 2021 si è presentato a Italia s’got talent e in finale, ha portato un suo monologo, interpretanto in modo comico il Vangelo e dei miracoli di Gesù. Grazie a quest’interpretazione, ha ragginto il secondo posto con grande successo. Dopodiché, è apparso nel formato Lui peggio di Me con Giorgio Panariello e Marco Giallini. E’ tornato poi a Zelig, dove ha presentato il personaggio Kevin Scannamanna e quest’anno abbiamo visto tra i partecipanti di LOL Chi ride è fuori su Amazon Prime Video e a Le Iene su Italia 1.

Ad aprile 2022 Max gira per l’Italia con il suo spettacolo intitolato Miracolato, in cui racconta le sue esperienze personali, tra cui la “maledizione” del secondo posto a Italia ‘s Got Talent e altre tematiche odierne come la comunicazione sui social network. Tale show sarà in onda su Italia 1 da questa sera venerdì 22 settembre 2022.

Per quanto riguarda la sua vita privata, non si hanno particolari dettagli e quindi non si sa se sia fidanzato oppure single. Ciò che appare sul suo profilo Instagram sono diverse foto interenti il suo lavoro, in cui ama strappare qualche sorriso ai suoi followers.

