Via dei matti numero zero, Valentina Cenni e Stefano Bollani sono sposati?

Tutti coloro che conoscono la famosa canzone La Casa di Sergio Endrigo avranno capito che il titolo del programma Via dei matti numero zero riprende proprio l’ultimo verso del celebre brano per bambini.

I telespettatori hanno già espresso un certo apprezzamento nei confronti di questa trasmissione, che ha preso il via nel 2021 e che ha riaperto i battenti il 5 settembre 2022 dopo la pausa estiva. Nel corso del programma l’argomento principale è la musica e tutto ciò che è collegato ad essa, con tanti intermezzi musicali che arricchiscono le varie puntate. E non è tutto, perché ogni episodio vede come protagonista un ospite, chiamato a parlare del suo rapporto con la musica.

Via dei matti numero zero è condotto da Stefano Bollani e Valentina Cenni, che dimostrano di avere un grande feeling: forse non lo sanno tutti, ma Stefano e Valentina sono una coppia anche nella vita. Non solo: come hanno rivelato entrambi in un’intervista rilasciata qualche mese fa, i due si sono sposati addirittura tre volte.

“Ci siamo sposati tre volte: una in Brasile, dove andiamo spesso, con uno sciamano, e altre due in Romagna, nello stesso giorno: in un teatro, con il pianoforte, e in un boschetto”, ha raccontato Bollani a Elle. Stefano e Valentina hanno ormai raggiunto una grande compatibilità: “In dieci anni in cui leggiamo gli stessi libri, vediamo gli stessi film e spettacoli, ascoltiamo la stessa musica, diciamo che siamo in sintonia sulla visione del mondo”.

Valentina non ha figli, mentre Stefano ha avuto due figli, Leone e Frida, nati dal precedente matrimonio con la cantante jazz Petra Magoni.

