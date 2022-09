Onlyfans in Italia, quali sono le ragazze più famose del Bel Paese? Quanto guadagnano?

Onlyfans ha acquisito sempre più consensi nell’ultimo periodo, con tantissimi creatori di contenuti che hanno scelto di sfruttare le potenzialità di questa piattaforma per vendere le proprie foto e video, conquistare sempre più fan e di conseguenze incrementare i propri introiti.

Con il passare del tempo Onlyfans è diventata una piattaforma dove vanno per la maggiore i contenuti per adulti, dato che non sono previste limitazioni per la pubblicazione dei contenuti vendibili agli utenti. Ad oggi con Onlyfans si possono arrivare a guadagnare anche somme molto importanti, anche se ovviamente molto dipende dalla propria “fama”: più follower sono disposti ad abbonarsi ai contenuti di un determinato account, più saranno consistenti i guadagni. Coloro che riescono ad avere un milione di follower possono legittimamente aspirare ad un guadagno mensile di diverse centinaia di migliaia di euro.

Sulla piattaforma si possono trovare anche diverse ragazze italiane che hanno scelto di lanciarsi su Onlyfans per proporre i propri contenuti. Tra le performers italiane più ricercate su Onlyfans spicca senza dubbio Martina Vismara: servono 20 dollari per abbonarsi ai suoi contenuti.

Abbiamo poi Alexis Mucci, che oltre ad essere un ingegnere aerospaziale è anche cantante e alt model. Per abbonarsi ai suoi contenuti bisogna sborsare 35 dollari al mese. Andando avanti troviamo la nota cosplayer Giada Robin ma anche l’ex concorrente di Ex on the Beach, Federica Pacela. Non manca nemmeno la famosa Malena “La Pugliese”, l’attrice hard che ha riscosso un certo gradimento negli ultimi anni. Altri nomi noti sono quelli della bodybuilder Danila Cattani e dell’ex bonas di Avanti un altro, Francesca Brambilla.

