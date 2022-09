Chi è Floribeth Gutierrez, moglie di Giorgio Mastrota? Età, biografia, curiosità

Dopo undici anni di fidanzamento Giorgio Mastrota ha sposato Floribeth Gutierrez. La cerimonia civile si è tenuta a Bormio, in Valtellina, dove la coppia vive ormai da tempo assieme ai figli Leonardo (4 anni) e Matilde (nove). Prima il rito nel magnifico Castello de Simoni, poi la festa tra l’agriturismo e la discoteca.

Presenti al matrimonio anche gli altri due figli di Mastrota, Natalia (nata dall’unione con Natalia Estrada) e Federico, figlio del re delle televendite e di Carolina Barbosa.

Ma cosa sappiamo di Floribeth Gutierrez? Le origini della nuova moglie di Giorgio Mastrota sono del Sudamerica e l’età dovrebbe essere di 49 anni, anche se la sua data di nascita resta ignota. Per quanto riguarda la sua vita privata non si conoscono molti dettagli, dato che la compagna del re delle televendite tende ad essere molto riservata su tutto ciò che concerne la sua sfera personale.

Floribeth Gutierrez è poi nota per essere una sciatrice professionista e atleta della Federazione Italiana Sport Invernali. Pur comparendo in qualche scatto pubblicato da suo marito sulle sue bacheche social, Floribeth Gutierrez non ha un profilo Instagram. La compagna di Mastrota sembra concentrata solo sulla sua famiglia e sui suoi figli, dedicando altro tempo solo agli sci.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui