Giorgio Panariello è sposato? Ha figli? Cosa sappiamo della sua vita privata

Amato comico e volto TV, Giorgio Panariello è ormai da diverse stagioni presenza fissa di Tale e Quale Show, dove ricopre il ruolo di giudice, voluto fortemente dall’amico Carlo Conti.

Quello con il conduttore toscano è un rapporto / un sodalizio che avanti da oltre 25 anni: era il 1994 quando i due collaborano per la prima volta, davanti alle telecamere di Teleregione Toscana. Un successo regionale dopo il quale arriverà (per entrambi) il successo sul piano nazionale.

D’altra parte Panariello – in terra toscana – era già noto per la sua imitazione di Renato Zero (ad oggi una delle sue imitazioni più famose) proposta attraverso i microfni di Radio Forte dei Marmi negli anni ’80.

Ma in questa sede, più che approfondire la carriera di Panariello (che passa anche attraverso il cinema) vogliamo parlare della sua vita privata e rispondere alle domande del titolo:

Giorgio Panariello è sposato? Ha figli?



L’artista fiorentino (nato il 30 settembre 1960) non è sposato e non ha figli.

Ha avuto una importante relazione sentimentale con la ballerina Dalila Frassinato ed in un’intervista del 2016 a ‘Chi’ dopo la separazione da lei, raccontava: “Ci siamo lasciati bene ed è un gran segno per me. Non rinuncio all’idea dell’amore e di avere una famiglia. Forse non farò un figlio come Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni, ma l’idea della famiglia bussa sempre di più alla porta dei miei sogni”.

Ed effettivamente al momento possiamo dire che l’uomo ha una famiglia, con la fidanzata Claudia Maria Capellini, modella di 26 anni più giovane di lui, secondo più fonti molto simile a Belen Rodriguez.

Non sappiamo se Panariello ha cambiato idea circa i figli (in quella stessa intetrvista dichiarava: “Un figlio? Non credo. Ma sognare fa bene. Mi sento sereno come da tempo non succedeva. Sorridere e non solo far sorridere è stupendo. Sa di felicità”) ma non è mai troppo tardi.

Per adesso i due si limitano a vivere assieme, a Roma.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui