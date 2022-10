GF Vip 7, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 4: “Per una volta sarò seria”

Ho visto tutti i GF, dal nip al vip: è un reality che mi piace, e in questi 20 anni ne abbiamo viste di tutti i colori e spesso ci siamo indignati. Chi mi legge da un po’, sa che sono molto ironica e che guardo il GF con lo spirito del “cazzeggio”. So quello che guardo e cioè un programma trash che non ha la pretesa di insegnare niente a nessuno, ma che ha lo scopo di regalare qualche risata. Spesso mi sono trovata a scrivere che si usano parole troppo pesanti contro i concorrenti, per delle cavolate si inizia con il bullismo, l’omofobia, il razzismo ecc… Stavolta però , mi sento davvero in imbarazzo a commentare il comportamento dei vipponi nei confronti di Marco Bellavia. Qui non si può non parlare di branco purtroppo. Vi giuro che la puntata di ieri mi ha lasciato un malessere strano, un amaro in bocca che mai questo programma, mi aveva lasciato. Evidentemente Marco Bellavia ha avuto un crollo emotivo, si vede è percepibile, è palese, e i suoi compagni lo hanno massacrato perché non si integra. Io vi assicuro,chi vede il live sa che non dico balle, come apre bocca viene cazziato. In 24 ore gli hanno detto:

“Stai zitto”

“Non lo sai fare”

“Se hai bisogno di parlare, parla con i muri”

“Sei tu la causa dei tuoi mali”

“Non venire nel letto da noi stasera”

“Sto tappone”

“Non puoi piangere di prima mattina”

“La depressione lui ce l’ha perenne”

sembra che aveva attacchi epilettici”

“Coglione”

“Fatti curare”

“Ti arrangi”

“Non lo sopporto”

“È la casa del GF, non un posto in cui curarsi”

“Cagnolino, poveraccio”

“Marco deve fare lo stendi panni”

“Domani sarò più cattiva con lui”.



Ma oltre a questo ha pianto due notti di fila, nel letto e Gegia che dorme con lui lo vuole cacciare, perché con i suoi singhiozzi non la fa dormire.

Giovanni Ciacci lo ha nominato dicendo “nomino Marco perché piange la notte e mi sveglia”: quanta sensibilità… Capite a che punto stanno questi? Addirittura finita la puntata Ciacci è andato a chiedere provvedimenti per Bellavia perché lo ha nominato dicendo.

“Sono certo che non uscirà mai, anche per la sua storia” e per lui queste sono parole discriminatorie, e gli ha fatto pure un cazziatone con tanto di “vergognati!”

Io non ce la faccio davvero a commentare Gegia e la sua finta storia col turco o Ginevra Lamborghini che fa la morale a Sofia Giaele De Donà, per il suo stile di vita agiato, diventando improvvisamente paladina degli operai, o del tema dell’HIV, non ce la faccio dopo quello che ho visto subire a Marco. Spero nella prossima opinione di tornare a divertirvi, perdonatemi ma a sto giro sono proprio stranita.

In nomination ci sono Marco Bellavia, Giovanni Ciacci e Sofia Giaele De Donà, io salvo ovviamente Marco non c’è neanche da dirlo e spero vivamente esca Ciacci.

Alla prossima, baci velenosi a tutti

GF Vip 7, i migliori meme della quarta puntata

(Da questa edizione in studio propongono meme e tweet, noi lo facciamo già da oltre un anno)

Ogni volta che Orietta racconta i suoi aneddoti #gfvip pic.twitter.com/rs6CMKMAO4 — BICCY.IT (@BITCHYFit) September 29, 2022

Signorini convinto che Elettra sia a casa a disperarsi (e magari anche a seguirlo) per la sorella #GFVIP pic.twitter.com/ddA33hJyZa — Fabio Fabbretti (@fabiofabbretti) September 29, 2022

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui