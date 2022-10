Viola come il mare: quante puntate sono? Ci sarà una seconda stagione?

Questa sera, su Canale 5, alle ore 21:40, prende il via la fiction poliziesca Viola come il mare, un giallo con contorni sentimentali che vede protagonista Francesca Chillemi nei panni di Viola Vitale, la giornalista di cronaca nera che è appena tornata a Palermo dopo aver vinto Miss Italia e che collabora con Sicilia WebNews.

Il suo sogno è quello di ritrovare suo padre, mai conosciuto, ma nella sua prima inchiesta conoscerà Francesco Demir, ispettore Capo di Polizia dal grande fascino. Il ruolo di Francesco Demir è stato affidato a Can Yaman, attore turco molto noto al pubblico italiano grazie a Mediaset che ha proposto diverse serie dove Yaman è protagonista. Tuttavia, quella con Viola come il mare è la prima esperienza di Can Yaman in una serie italiana. Nel cast troviamo anche Simona Cavallari, David Coco, Romano Reggiani, Chiara Tron, Giovanni Nasta e David Coco.

La serie, ispirata al libro Conosci l’estate? di Simona Tanzini, è diretta da Francesco Vicario, già apprezzato per la conduzione della fiction Che Dio Ci Aiuti.

La prima stagione di Viola come il mare, che doveva andare in onda già lo scorso aprile ma che è stata poi costretta a subire un ritardo di produzione, è caratterizzata da 12 episodi che andranno in onda per sei prime serate (in sei settimane): questa sera su Canale 5 verranno trasmessi i primi due episodi.

Ci sarà anche una seconda stagione? Non c’è nulla di ufficiale, ma di recente un post su Instagram di Can Yaman parlava di grande compatibilità con Francesca Chillemi: “Se ci sarà una seconda stagione sarà di sicuro eccezionale”, ha scritto l’attore turco.

