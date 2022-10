Barbara Politi è fidanzata? Tutto sulla vita privata della giornalista

Barbara Politi è una giornalista salentina che sta ottenendo un grande successo nel nuovo programma condotto su Tv8 da Nicola Savino, 100% Italia. La giornalista, professionista dal 2009, ha mosso i primi passi nel mondo della carta stampata collaborando con il Nuovo Quotidiano di Puglia come corrispondente da Lecce.

Ben presto Barbara Politi è diventata un volto noto della TV locale, prima con Studio 100 TV e poi con Telenorba, in entrambi i casi nei rispettivi telegiornali. Sempre nella sua città è diventata anche addetta stampa del sindaco, aumentando così il suo bagaglio di esperienze.

Ora Barbara Politi si sta facendo conoscere in tutta Italia grazie alla nuova trasmissione condotta da Nicola Savino, dove due squadre composte da due concorrenti ciascuna sono chiamate a darsi battaglia in alcune sfide, con panoramica un viaggio attraverso la cultura e le tradizioni gastronomiche del nostro Paese. In particolare, le due squadre dovranno rispondere a domande inerenti le risposte avute in vari sondaggi che sono stati proposti a un campione di cento italiani presenti nello studio.

Ma cosa sappiamo della vita privata di Barbara Politi? La giornalista salentina è fidanzata? A differenza del piano professionale, dal punto di vista privato e sentimentale non si conosce alcun dettaglio sulla concorrente di 100% Italia. Tutto ciò che sappiamo è che è nata nel 1982 e che ha fondato un blog di enogastronomia, Il Pranzo di Babette, e una startup, SottoCuoco, che ha vinto anche un bando regionale pugliese. Non ci sono notizie in merito ad una sua eventuale relazione.

