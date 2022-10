Com’era Elenoire Ferruzzi prima della transizione? Le incredibili immagini

Tra i personaggi più ‘chiacchierati’ della settima edizione del Grande Fratello VIP c’è sicuramente Elenoire Ferruzzi, l’icona trans sempre in prima linea nel difendere i diritti della comunità LGBTQ+. In particolare, la battaglia di Elenoire Ferruzzi si concentra su tutte quelle discriminazioni che riguardano il cambio di sesso.

Anche all’interno della Casa più spiata d’Italia la concorrente ha raccontato i dettagli della sua transizione, precisando come il passaggio da Massimo a Elenoire sia stato tutt’altro che semplice e che molto spesso è stata vittima di bullismo. Tuttavia, Elenoire Ferruzzi – che ha cominciato il percorso di transizione a 16 anni, ndr – ora si sente perfettamente a suo agio nel suo corpo, che la rappresenta completamente.

Per arrivare a questo risultato Elenoire Ferruzzi si è sottoposta più volte alla chirurgia estetica: l’attuale concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini non ne ha mai fatto mistero, sottolineando come la possibilità di intervenire chirurgicamente per modificare il proprio corpo sia “una meraviglia”.

D’altronde basta dare uno sguardo alle foto di ieri e quelle di oggi per rendersi conto di come l’aspetto di Elenoire Ferruzzi sia fortemente cambiato nel corso del tempo. Oltre al suo percorso di transizione, l’icona trans si è sottoposta alla chirurgia estetica anche per correggere labbra e zigomi.

