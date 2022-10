Gegia è sposata? Il dramma dell’aborto spontaneo e la scomparsa dell’ex marito ed amico di Gerry Cala

Una delle protagoniste del Grande Fratello Vip 7 è Gegia, all’anagrafe, Francesca Carmela Antonaci. Passata alla storia per essere l’anti-diva per eccellenza è una comica, cantante, ma anche attrice e conduttrice. E’ stata tra le personalità televisive italiane più eclettiche, diventata particolarmente famosa negli anni ’80.

La scomparsa dell’amico fraterno di Jerry Calà

Famosa negli anni Ottanta e Novanta grazie alle sue divertenti parti nei film con Jerry Calà, Gegia ha esordito in tv nello spettacolo della Rai ”Sotto le stelle” di Gianni Boncompagni.

Gegia ha recitato in molte serie televisive, ormai cult, come Professione vacanze e Non lasciamoci più. Nel 2018 ha deciso di passare dietro alla cinepresa e di diventare regista.

In una intervista rilasciata a Noi degli anni ’80 e ’90, nel 2021, Gegia ha raccontato il dramma vissuto durante le riprese di ‘Professione vacanze’. La neo concorrente del GF Vip 7 ha affermato: “Mi innamorai perdutamente del fraterno amico di Jerry che è morto nel 2012, Maurizio Motta. Era assistente alla regia. Ci fidanzammo, vennero i miei genitori e anche i suoi. Poi ci siamo sposati, rimasi anche incinta ma lo persi dopo due settimane. Quando rimasi incinta mi fecero una festa, ma era sbagliato perché i primi tre mesi non si fanno feste. Si dice che porta male”.

Nel 2022 Gegia è tornata al Cinema grazie a Pio e Amedeo, nel film ‘Belli Ciao’. Al portale Today ha dichiarato in merito a questa nuova esperienza: “Quando la mia agente, Giorgia Vitale, mi ha chiamato per dirmi che mi volevano per il ruolo della mamma di Pio non ci credevo. Facevo la corte a Gennaro Nunziante dal primo film di Zalone. Questo lavoro è stato fondamentale per la mia rinascita artistica ma soprattutto per la mia vita. Stavo attraversando un periodo molto difficile, ero profondamente triste”.

