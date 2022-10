Valentina Persia è sposata? Ha figli? | Il dramma del fidanzato morto e la depressione post-partum

Nata a Roma nell’ottobre del 1971, Valentina Persia è un volto noto della TV italiana, con un background parecchio variegato.

Dopo aver iniziato come ballerina nell’ormai lontano 1985, nel 1990 ha conseguito il diploma di ballerina solista presso l’Accademia nazionale di danza, per poi passare al teatro – diventando protagonista di diversi spettacoli al Teatro Parioli di Roma.

La sua definitiva celebrità arriva nella metà degli anni ’90 con le barzellette in TV: nel 1994 debutta in ‘La sai l’ultima?’ per poi partecipare a diversi altri programmi con Pippo Franco.

Ospite fissa nel corso degli anni di diversi programmi, recita in diversi film per il cinema e per la televsione (ivi comprese alcune serie TV).

Negli ultimi anni, per lei, due partecipazioni a programmi mainstream come L’isola dei famosi (la 15esima edizione) e Tale e Quale show (l’edizione 2022, cui sta ancora partecipando).

Ma in questa sede siamo interessati alla vita privata di Valentina Persia: è sposata? Ha figli?

In realtà, della vita privata dell’attrice capitolina non si sa molto.

Sappiamo del dramma che l’ha colpita all’inizio degli anni 00, con la morte del suo storico compagno, con cui è stato assieme per quattro anni.

Valentina Persia ha parlato spesso di questa relazione e del dolore che ancora ogni tanto fa capolino nella sua vita (spesso ne ha parlato anche durante l’Isola dei famosi): per lei Salvatore, architeto catanese con cui è stata per quattro anni fino alla sua dipartita nel 2004, è stato davvero un grande amore.

Sappiamo frattanto che nel 2015 la Persia è diventata madre di due gemelli: Lorenzo e Carlotta.

Non è noto chi sia il padre dei bambini né se al momento abbia un compagno (è sempre abbastanza riservata) ma è certo che dopo la nascita di Lorernzo e Carlotta abbia avuto una forte depressione post-partum, da cui è riuscita ad uscire brillantemente grazie all’aiuto di uno specialista, di seguito l’intervista rilasciata a ‘Oggi è un altro giorno’ della Bortone alla fine del 2020.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui