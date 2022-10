Nikita Pelizon del GF Vip 7 non sarebbe single: chi sarebbe il fidanzato?

La gieffina Nikita Pelizon non sarebbe entrata nella casa da single: ecco chi sarebbe il fidanzato

Nikita Pelizon, modella e influencer triestina classe 1994 si è sempre dichiarata single prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip 7. Stando però a quanto svelato dal settimanale Chi, la bella triestina sarebbe fidanzatissima e avrebbe mentito. Pelizon infatti avrebbe fatto una lunga chiacchierata a telefono con un uomo, che pare essere il suo fidanzato.

Di chi si tratta? Sarebbe un imprenditore del settore della ristorazione di origini milanesi e sarebbe piuttosto riservato, in quanto avrebbe scelto assieme a Nikita di mantenere la relazione segreta. Insomma, dunque non ci sarebbe nessuna strategia in atto, ma una probabile richiesta da parte del fidanzato di non attirare l’attenzione su di sé.

Tale scoop è stato lanciato anche dall’influencer Deianira Marzano, che poi ha trovato finalmente conferma. La donna infatti sarebbe venuta a sapere tramite Matteo Diamante, ex della Pelizon ed ex concorrente di Pechino Express, che la gieffina frequenterebbe un altro uomo. “Queste prove dimostreranno che lei è fidanzata e ci sarà quindi molto presto la vendetta dell’ex” aveva affermato la Marzano nella pagina Instagram The Pipol Gossip. Che Diamante stia pensando di progettare qualche vendetta nei confronti di Nikita in una delle puntate del GF Vip 7? Chissà.