Allison Vest, quanto guadagna la dottoressa delle protesi? È sposata? Curiosità e biografia

I telespettatori hanno imparato a conoscere Allison Vest, la dottoressa protagonista del programma Body Parts, noto qui da noi con il titolo La dottoressa delle protesi.

Come si evince anche dal nome del programma, Allison Vest è un’anaplastologa, ovvero una specialista nel realizzare protesi perfette e anche particolarmente realistiche per tutti i pazienti che purtroppo hanno dovuto subire delle amputazioni. Ha scoperto la passione per l’anaplastologia durante il suo percorso di studi all’Università dell’Illinois di Chicago.

Proprio le importanti competenze acquisite durante tutta la sua carriera universitaria le hanno permesso di avviare la sua attività di anaplastologa, diventando molto rinomata. Oltre a gestire una clinica in Texas, Allison Vest è diventata anche un volto televisivo proprio grazie al programma La dottoressa delle protesi.

Ma quanto guadagna Allison Vest? E’ sposata o fidanzata? Su questi aspetti la specialista nella realizzazioni di protesi cerca di mantenere il più stretto riserbo: pertanto, ad oggi, non sappiamo se abbia delle relazioni sentimentali in corso e se abbia una famiglia, un marito o dei figli.

Anche sullo stipendio non sono emerse informazioni concrete, sebbene i protesisti siano portati a guadagnare svariate migliaia di euro al mese. In più, Allison Vest può contare anche sugli introiti derivati dalla partecipazione al programma televisivo.