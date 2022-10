Chi è Soraia Ceruti, fidanzata di Luca Salatino? | Una frase su di lei lo ha messo in crisi

Soraia Allam Ceruti è la corteggiatrice di Uomini e Donne arrivata sino alla fine del percorso di conoscenza con il tronista Luca Salatino. In seguito all’intenzione del fidanzato di lasciare la casa del Grande Fratello Vip 7, è intervenuta con un video contro Cristina Quaranta che, come riporta Blogtivvu, con la frase: “Cosa penserà la tua fidanzata fuori?” avrebbe innescato la crisi del vippone.

Soraia Ceruti è originaria di Como, città in cui vive secondo quanto scrive sul suo profilo Facebook. Ma sul suo conto non si avrebbero altre informazioni certe. Sul web si legge che sia nata nel 1994 e che lavorerebbe come impiegata mentre frequenta un corso di marketing nel settore immobiliare. Su Instagram è seguita da circa 170 mila follower e con loro condivide selfie e scatti della sua quotidianità.

Queste le parole di Soraia su Cristina Quaranta: “Volevo fare una riflessione un po’ in generale. Mi collego al Grande Fratello Vip, ma è una cosa che poi riguarda la vita di tutti i giorni. Perché secondo me il GF Vip è anche la società chiusa in una casa. Se io so che una persona sta male per un determinato motivo e lo manifesta tutti i giorni, non sparo sulla Croce Rossa. Se Cristina Quaranta – ha continuato Soraia – voleva così tanto fare quell’appunto a Luca, lo poteva benissimo fare, assolutamente. Io avrei cambiato il modo e il momento, perché in quel momento erano tutti in festa se non mi sbaglio. Siamo d’accordo tutti che Luca non è in miniera, ma nella Casa del Grande Fratello Vip. Lui ha dei momenti in cui sta da Dio, appena qualcuno lo attacca lui ci rimane talmente male che poi dopo il pensiero va dall’altra parte e dice “ma perché devo stare qui a farmi prendere per i fondelli e a farmi attaccare gratuitamente?”. Concludendo ha dichiarato: “Detto ciò ragazzi, io dico sempre che il pubblico non è scemo, è intelligentissimo e quindi capisce… Per quanto mi riguarda poverina ha fatto una pessima figura, però ognuno è libero di pensare ciò che vuole.”