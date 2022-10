GF Vip 7, un futuro per Ginevra e Antonino? “L’ho messa alla prova”

All’interno della casa del Grande Fratello Vip 7, Antonino Spinalbese ha parlato con Cristina Quaranta. L’ex di Belen Rodriguez ha affermato che avrebbe piacere se dovesse entrare qualche donna interessante nel reality show condotto da Alfonso Signorini. Secondo quanto detto dal gieffino, con Ginevra Lamborghini non sarebbe potuto nascere nulla e, anzi, l’ha messa al prova perché fidanzata e che il suo comportamento non gli è piaciuto.

Antonino e Cristina parlano di Ginevra

Antonino Spinalbese ha espresso il proprio pensiero a Cristina Quaranta dicendo: “Io vivo per le donne dico davvero. Ho proprio questo amore per le donne. E non parlo di atti o cose fisiche. Ma anche dello svegliarsi accanto ad una donna, questo mi svolta tutta la giornata. Speriamo che facciano entrare qualcuna. Magari arriverà presto una ragazza. La mia adrenalina la vedrai quando entreranno le nuove”. A quel punto, Cristina Quaranta ha evidenziato che l’ex di Belen aveva Ginevra domandando se poteva nascere qualcosa nel tempo.

Antonino ha risposto in questi termini: “Non saremmo potuti diventare coppia. Nella mia vita ho sempre messo alla prova tutti e ho messo alla prova anche lei. Perché lei era fidanzata e quella roba lì con me non mi piaceva per nulla. Per niente proprio. Perché ti dico questo? Io posso anche pensare a me stesso qui dentro e così ci divertiamo. Però il tuo avvicinarti così a me da fidanzata mi fa pensare e non mi piace per nulla. E infatti l’ho capito quasi subito. Non vorrei dirlo perché posso mettere lei in una brutta posizione”.

Antonino sente la mancanza di Ginevra

L’hairstylist, però, si era confidato con alcuni coinquilini, raccontando come l’assenza di Ginevra iniziasse a farsi sentire: “Io non avevo problemi fino ad adesso. Perché io avevo trovato lei nel mio habitat. Insieme a lei le giornate passavano anche veloci. Adesso però le cose senza di lei sono cambiate. Nulla togliere a voi ci mancherebbe. Diciamo che è come se ti levassero il lavoro, è un bel colpo ragazzi”.

Ginevra, quando era rientrata nella casa, aveva replicato così: “Che strano rientrare, vederti e non poterti abbracciare. Questi per me non sono stati giorni facili. Non ti nego che quello che è successo da lunedì ad adesso è stato un incubo. Però sono una donna forte e devo esserlo ancora di più adesso. Grazie a voi e soprattutto a te, ho capito che in questa casa, anche se per poco, ho trovato qualcuno di davvero importante. Qualcuno che mi ha sostenuto, mi ha fatto ridere e mi ha fatto vedere le albe”.