Chi è il rapper L-Gante, il nuovo presunto flirt di Wanda Nara?

Ecco chi è L-Gante, rapper che sarebbe il nuovo flirt di Wanda Nara

L-Gante è un rapper argentino balzato agli onori della cronaca rosa per il suo presunto flirt con Wanda Nara, reduce dalla separazione dal calciatore Mauro Icardi. Tale indiscrezione è stata riportata dal magazine TMZ, che è stata confermata proprio dal rapper ospite nel programma tv La Noche. “Ci stiamo conoscendo, ancora presto per innamorarsi” ha infatti dichiarato L-Gante in trasmissione.

Chi è il rapper argentino L-Gante?

Nato a General Rodriguez, in Argentina, il 5 aprile 2000, Elian Ángel Valenzuela conosciuto con il nome d’arte di L-Gante è cresciuto in condizioni economiche povere, vivendo con la madre alla quale è molto legato. Infatti, ha svolto diversi lavori per mantenere la sua famiglia e i suoi fratelli. Si è appassionato al rap e ha debuttato su Youtube con il singolo El baile de las egresadas, primo di una serie di successi. Successivamente, ha inventato e diffuso tra i giovani argentini Cumbia420, un nuovo genere musicale che rappresenta la cumbia in chiave moderna. Il suo nome L-Gante è stato scelto dal ragazzo, poiché la madre avrebbe mosso qualche critica sul suo look trasandato. Ha diversi tatuaggio sul volto e sul corpo e porta degli anelli e collane in oro.

Per quanto riguada la sua vita privata, è stato legato sentimentalmente a Tamara Baez, dalla quale lo ha reso padre di Jamaica, nata nel 2021. Attualmente, ha un flirt con la procuratrice sportiva Wanda Nara.