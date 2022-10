Case al mare con Christina: che fine ha fatto Christina Haack? Ecco com’è oggi

Case al mare con Christina è un reality che va in onda anche qui da noi sul canale Home Garden TV e che riscuote un certo apprezzamento nei telespettatori.

La protagonista di questo programma è Christina Haack, che ha il compito di trasformare le vecchie proprietà dei suoi clienti in abitazioni di grande valore. Case al mare con Christina si svolge nella California del Sud, principalmente nei dintorni di Los Angeles, con la Haack che mette in campo tutta la sua esperienza nell’acquisto, nella ristrutturazione e nella vendita di case.

Ma cosa sappiamo di Christina Haack? La presentatrice, nata il 9 luglio 1983 ad Anaheim (California), svolge la professione di imprenditrice e investitrice nel settore immobiliare. E’ diventata un volto televisivo già da tempo grazie ad un altro programma, Una coppia in affari, un reality dove la Haack compariva assieme all’ex marito Tarek El Moussa: nel docu-reality l’ex coppia acquistava e rivendeva immobili per profitto, investendo i propri risparmi in case in rovina con l’obiettivo di ristrutturarle da cima a fondo.

Dal 2018 conduce Case al mare con Christina che è uno spin-off di Una coppia in affari. Il matrimonio con El Moussa è terminato ufficialmente nel 2018 con la formalizzazione del divorzio. Dal 2018 al 2020 Christina Haack è stata sposata con il presentatore televisivo inglese Ant Anstead. Il 5 aprile 2022 è convolata a nozze per la terza volta con l’agente immobiliare Joshua Hall, cambiando così il suo nome in Christina Hall.