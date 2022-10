Chi è Saverio Raimondo, comico capitolino? Biografia e curiosità

Ha fatto molto discutere il monologo di Saverio Raimondo durante l’ultima puntata del programma Le Iene. Il comico romano, ritenuto uno dei pionieri della stand-up comedy, è infatti finito al centro delle polemiche per aver usato alcune espressioni discutibili in riferimento all’abbigliamento di Emma Marrone e Vanessa Incontrada.

“Per manifestare la mia personale lotta al patriarcato sono andato online a cercare queste foto di Emma con le calze a rete e quando le ho trovate e le ho viste mi ci sono masturbato sopra, ho avuto un’erezione”, ha detto Raimondo, probabilmente per prendere le difese delle due donne dello spettacolo ma di fatto ottenendo l’effetto opposto.

Ma cosa sappiamo di Saverio Raimondo? Nato a Roma il 20 gennaio 1984, il comico capitolino ha lavorato anche dietro le quinte, come ad esempio nel programma Bra! – Braccia rubate all’agricoltura, condotto da Serena Dandini, dove svolgeva il ruolo di autore. Ma è soprattutto in programmi come Un due tre stella, La gabbia e Sanremo con voi (spin-off online del Festival di Sanremo) che Saverio Raimondo riesce a farsi conoscere al grande pubblico.

Nel 2015 ha anche presentato il DopoFestival con Sabrina Nobile e l’anno successivo ha debuttato come attore nella serie TV Dov’è Mario. Saverio Raimondo ha lavorato anche in radio (SuperMax, ma anche Ottovolante e I Sociopatici), ha collaborato con il Fatto Quotidiano e ha anche realizzato alcuni volumi: uno dei più apprezzati è Stiamo calmi. Come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare l’ansia.

Nel 2017 ha detto di non essere sposato e sul suo profilo Instagram – seguito da oltre 15.000 follower – non ci sono segnali di una possibile relazione.