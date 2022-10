Atomica bionda, esiste un secondo capitolo? Come finisce? Trama e curiosità

Questa sera va in onda su Italia 1 il film Atomica Bionda, uscito nel 2017 e diretto da David Leitch. Il thriller/azione vanta un cast di tutto rispetto: oltre a Charlize Theron, che veste i panni della protagonista Lorraine Broughton, troviamo James McAvoy, John Goodman, Til Schweiger, Eddie Marsan, Sofia Boutella.

Siamo nel 1989, alla vigilia della caduta del Muro di Berlino. Lorraine Broughton è una spia del massimo livello dell’MI6, l’agenzia di spionaggio per l’estero del Regno Unito. La sua missione consiste nel recarsi a Berlino Ovest per recuperare una lista contenente i nomi di tutti gli agenti occidentali in azione e i loro affari. In base all’ordine ricevuto la spia dovrà cooperare con il direttore della sede di Berlino, David Percival.

Nel finale del film, quando Lorraine Broughton si reca a Parigi per incontrare l’agente russo Bremovych, si scopre che la donna era da sempre Satchel, un doppio agente che vende segreti ai russi. Per farla breve, il personaggio interpretato da Charlize Theron è un triplice agente: Lorraine Broughton si rivela un’identità falsa che la CIA ha utilizzato per inserirla nell’MI6.

Si parla già da qualche anno di Atomica Bionda 2, ovvero il sequel dell’apprezzato film di David Leitch, che vedrà sempre Charlize Theron nei panni della protagonista. All’incirca un anno fa è stata proprio la famosa attrice a confermare il secondo capitolo: “Stiamo lavorando ad un sequel”, aveva detto la Theron.