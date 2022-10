Cosa sapiamo di Viola, nuovo singolo di Salmo e Fedez? Ma non erano nemici?

Un anno e mezzo fa, attraverso un intervento social, Salmo si mostrava abbastanza perentorio, attaccando Fedez frontalmente e senza giri di parole: “Mi stai sul ca**o e qusta cosa non te l’ho mai nascosta”, diceva, dopo un lungo video in cui spiegava le sue ragioni in merito ad un controverso live ad Olbia.

Passa il tempo (un anno circa) e ai margini di un concerto a San Siro, Salmo torna sui suoi passi e sotterra l’ascia di guerra:

“E’ un gioco, succede. Alla fine non ci vogliamo mai veramente male”

Era l’estate finta da poco e adesso il rapper sardo e quello meneghino hanno deciso di passare allo step seguente, con una collaborazione.

Una collaborazione insolita (ma non troppo) per il genere musicale che verrà affrontato dai due: il punk rock.

Ed è grande l’attesa, l’hype, per l’uscita di ‘Viola’, dopo la pubblicazione online del video dei due che suonano in studio.

Cosa sappiamo di Viola?

Sappiamo innanzitutto quando esce: sarà disponibile in radio e negli store digitali dal 14 ottobre.

E samo certi che la ascolteremo più volte, considerando il calibro dei due artisti.

Dietro i quali, come autori, ci sono altri nomi di spicco: autori di Viola, oltre agli stessi Fedez e Salmo, sono Dargen D’Amico, Paolo Antonacci e Davide Simonetta, che ha curato anche la parte musicale della traccia.