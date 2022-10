Addio all’attore di Hagrid Robbie Coltrane, chi è stato e cosa ha fatto?

E’ morto l’attore di Hagrid della saga di Harry Potter: ecco chi era e cosa ha fatto

E’ scomparso all’età di 72 anni l’attore Robbie Coltrane, noto per aver interpretato Rubeus Hagrid nella saga di Harry Potter. A rivelare la notizia è stata l’agente Belinda Wright, la quale ha affermato che l’attore sarebbe deceduto in un ospedale in Scozia senza però spiegarne la causa.

Nato a Glasgow, in Scozia, il 30 marzo 1950 da un’insegnante e da un medico, Robbie Coltrane all’anagrafe Anthony Robert McMillan si diplomò alla Glasgow Art School e proseguì i suoi studi il Moray House College of Education di Edimburgo. Proprio qui si appassionò alla recitazione e partecipò a diversi cabaret e modificò il suo nome in Robbie Coltrane, che ricorda la leggenda del jazz John Coltrane. Approdò a Londra in cui recitò per un periodo e si fece conoscere in tv in programmi come Flash Gordon, Keep It the Family e Blackadder. Grazie alla serie Alfresco, raggiunse grande popolarità nella televisione britannica.

Nel 1980 esordì nel grande schermo recitando ne La morte in diretta, ma ottenne grande successo a metà degli anni ’90 con la serie Cracker, interpretando il ruolo dello psicanalista criminale Eddie “Fitz” Fitzgerald. Questa intepretazione gli fece ottenere 3 Bafta Awards, premio come miglior attore consecutivi. Poi fu chiamato per recitare in due pellicole di James Bond: Golden Eye nel 1995 e Il mondo non basta nel 1999. Divenne inoltre doppiatore per l il film Pixar Brave, dove diede voce a lord Dingwall.

La fama mondiale però arrivò nei primi anni 2000 con Rubeus Hagrid, gigante buono e amico del protagonista Harry Potter nella saga fantasy creata dalla scrittrice J.K. Rowling. Un ruolo che lo rese popolarissimo e amatissimo dai fan e divenne uno dei volti più amati del franchise, che ha dovuto già affrontare la scomparsa di Alan Rickman (attore di Severus Piton) e Richard Harris (Albus Silente), John Hurt ed Helen McCrory (Narcissa Malfoy, madre di Draco). Nel 2019 Coltrane riprese il ruolo di Hagrid nel cortometraggio fantasy Hagrid’s Magical Creatures Motorcycle Adventure.

Inoltre, l’attore scozzese realizzò anche una biografia Coltrane in a Cadillac, e recitò nella serie tv con lo stesso nome nel 1993.