Elenoire Ferruzzi sarebbe attratta da un altro vippone dopo Salatino: chi è?

Ecco il vippone a cui sarebbe interessata Elenoire Ferruzzi dopo Luca Salatino

Elenoire Ferruzzi è una delle concorrenti del GF Vip 7 che ha fatto maggiormante discutere. L’icona transgender infatti non ha mai nascosto il suo interesse per Luca Salatino, con il quale ha stretto una bella amicizia. Il ragazzo però ha più volte spiegato ad Elenoire, che è felicemente fidanzato con Soraia e che non ha assolutamente intenzione di approfondire la conoscenza a livello sentimentale. La Ferruzzi ha più volte accusato Salatino di prenderla in giro, poiché si sarebbe vergognato di lei. La gieffina però si è tranquillizzata ha incontrato la madre di Luca in giardino a confrontarsi con lei, spiegando che è un ragazzo sincero e ha sempre detto ciò che prova.

A quanto pare, però, Elenoire nutrirebbe interesse per un altro vippone oltre a Luca. Si tratta di Daniele Del Moro, figlio del politico Del Moro, al quale gli ha già fatto qualche scenata di gelosia. poiché lo trovava spesso vicino a Nikita Pelizon. La Ferruzzi infatti ha già marcato il territorio, avvisando Nikita così: “A me su tutto mi puoi toccare, ma quando ci provi con la persona che mi piace divento una belva”.

“Da fare fuori”

“A me su tutto mi puoi toccare, ma quando ci provi con la persona che mi piace divento una belva” Elenoire, per piacere hai 50 e passa anni, datti un ripigliata. Che Nikita manco ti pensa. #gfvip pic.twitter.com/3wuo4MWQMN — ??????? (@imnichi_) October 14, 2022