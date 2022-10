Boris 4: come vederlo? Ci sarà anche una quinta stagione? Trama e curiosità

Manca ormai solo una settimana al lancio della quarta stagione di Boris, la celebre serie televisiva andata in onda dal 2007 al 2010 con attori del calibro di Francesco Pannofino, Caterina Guzzanti, Pietro Sermonti, Alessandro Tiberi e Carolina Crescentini.

Boris 4, prodotta da The Apartment, sarà disponibile su Disney+. I fan della famosissima serie non vedono l’ora di tornare a seguire le vicende del set della serie televisiva – all’epoca era Gli occhi del cuore 2, stavolta sarà Vita di Gesù – anche perché nel cast ufficiale di questa nuova stagione ritornano tutti i protagonisti che hanno portato al successo Boris.

Ritroveremo quindi Francesco Pannofino nel ruolo di René, mentre Pietro Sermonti tornerà a vestire i panni di Stanis. Alessandro Tiberi sarà ancora Alessandro, Caterina Guzzanti è Arianna e Carolina Crescentini torna ad indossare i panni di Corinna. E poi ancora Karin Proia (Karin), Antonio Catania (Lopez), Ninni Bruschetta (Duccio), Paolo Calabresi (Biascica) e Alberto Di Stasio (Sergio).

Non ci sarà ovviamente Italia, interpretata da Roberta Fiorentini nelle prime tre stagioni: l’attrice è venuta a mancare nel 2019.

Stanis LaRochelle, in questa quarta stagione di Boris, è diventato produttore della SNIP – acronimo di So Not Italian Production – e ha sposato Corinna. Sarà proprio lui a vestire i panni di Gesù nella serie, che sarà coprodotta da Lopez, creatore di una casa di produzione dal titolo QQQ (Qualità, Qualità, Qualità).