Twister 2, quando esce? Oltre 25 anni dopo, arriva finalmente il reboot

Le riprese del sequel di Twister potrebbero partire in primavera. Come riportato dal sito Deadline, infatti, Universal Pictures e Amblin Entertainment sono alla ricerca di un regista per far partire il set del sequel del film campione d’incassi del 1996.

La trama del secondo capitolo avrà la figlia del dottor William “The Extreme” Harding come protagonista. Nel film del 1996 il personaggio fu interpretato dal compianto Bill Paxton, venuto a mancare nel 2017.

Sempre stando alle fonti, sembra che la produzione stia facendo di tutto per riportare Helen Hunt sul set: l’attrice aveva vestito i panni della dottoressa JoAnne “Jo” Thornton nel primo film. Tuttavia, non è chiaro se anche nel sequel vedremo l’eccentrica meteorologa e cacciatrice di tempeste.

Per quanto riguarda il regista, in un primo momento l’idea era quella di puntare su Joseph Kosinski, che ha diretto brillantemente Top Gun: Maverick: tuttavia, Kosinski è impegnato a portare sugli schermi un progetto sulla Formula 1 con Brad Pitt e Apple.

La produzione si sta quindi orientando su altri nomi: tra i papabili spuntano Jimmy Chin ed Elizabeth Chai Vaserhelyi, che hanno vinto un Oscar nel 2019 come miglior documentario per Free Solo. Altri possibili registi di Twister 2 sono Dan Trachtenberg, che ha recentemente diretto Prey (quinto capitolo di Predator, ndr), e Travis Knight, noto soprattutto per il prequel di Kubo e la spada magica e Bumblebee.