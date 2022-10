Camera Café, ci sarà una nuova stagione? Che fine hanno fatto gli attori?

Camera Café è una sitcom italiana andata in onda dal 2003 al 2017, trasmessa in prima visione dapprima da Italia 1, per le prime cinque stagioni e, infine, la sesta ed ultima su Rai 2. La sitcom è basata sull’omonimo format originale francese Caméra Café. La sitcom è ambientata interamente davanti a una macchinetta del caffè nell’area relax di un’azienda. Protagonisti assoluti sono Luca Nervi e Paolo Bitta, interpretati da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Risulta assai improbabile che, in futuro, venga realizzata una settima stagione.

Che fine hanno fatto gli attori?

Luca e Paolo hanno portato avanti il loro duo comico anche al di fuori di questa serie. Insieme, ad esempio, hanno recitato nel film ‘Immaturi’, da cui poi è stata tratta una serie tv nel 2018. Dal 2021 poi Kessisoglu è anche la voce narrante del docu-reality La Caserma. In questo show vediamo un gruppo di ragazzi, tra i 18 e i 23 anni, che affrontano un processo di formazione militare.

Storico interprete del Direttore Augusto de Marinis, Renato Liprandi è un attore, scrittore e sceneggiatore per il teatro. Per Alessandro Sampaoli il ruolo di Silvano Rogi è stato il trampolino di lancio per la sua carriera da attore. Infatti, è stato poi ingaggiato per diversi ruoli in programmi televisivi, tra cui ad esempio I Cesaroni. Debora Villa è un’ospite ricorrente nel gioco televisivo Deal With It condotto da Gabriele Corsi. Dal 2021 è, inoltre, opinionista nel programma Ogni mattina in onda su TV8 e conduce il programma radiofonico Maledetta Mattina su Radio2.

Tanto teatro, un po’ di cinema e molta televisione nella vita di Claudia Barbieri. Tra le sue altre apparizioni si fa notare in Casa Vianello e in Finalmente soli. Nella sitcom ha interpretato dalla prima alla quarta stagione la direttrice marketing.

Camera Cafè ha regalato la notorietà a Gaia De Bernardi e le ha permesso di diventare un volto familiare per il pubblico televisivo che l’ha poi potuta seguire in I Cesaroni, Carabinieri 7, Distretto di polizia 7, Don Matteo 6″e Un Medico in Famiglia 3.