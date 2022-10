I bastardi di Pizzofalcone 4 quando arriva? Le parole di Alessandro Gassmann sulle riprese

L’annuncio di Alessandro Gassman era atteso da tempo da tutti i fan della serie I bastardi di Pizzofalcone. Come noto, la terza stagione della seguitissima serie si è conclusa il 25 ottobre 2021 e fin da quel momento gli appassionati erano alla ricerca di notizie concrete sulla quarta.

D’altronde, il 21% di share e i 4.461.000 di spettatori dell’ultima puntata della stagione 3 sono sufficienti per capire quanto il prodotto basato sui romanzi di Maurizio De Giovanni sia riuscito a fare breccia nel pubblico. Gassman ha infiammato i fan annunciando che le riprese della nuova stagione stanno per cominciare: se tutto va bene il set prenderà il via a fine ottobre.

Tra 10 giorni, mi rimetto in dosso questo personaggio, e la cosa mi fa davvero piacere… mi sei mancato. #IspettoreLojacono #IBastardiDiPizzofalcone ??? pic.twitter.com/H7pLzJLkVt — Alessandro Gassmann ? (@GassmanGassmann) October 17, 2022

“Tra 10 giorni, mi rimetto in dosso questo personaggio, e la cosa mi fa davvero piacere… mi sei mancato”, scrive Alessandro Gassman sui suoi profili social. Al momento non si hanno notizie certe in merito alle tempistiche, ma pare probabile che le nuove puntate – che saranno in tutto sei, come nelle precedenti stagioni – andranno in onda nel corso del 2023.

Sempre secondo i rumors, nel cast dovremmo ritrovare Massimiliano Gallo, Antonio Folletto, Tosca D’Aquino, Gianfelice Imparato, Simona Tabasco e Serena Iansiti, oltre ovviamente a Gassman. Carolina Crescentini è invece impegnata in Mare Fuori 3, pertanto la sua presenza al momento è in dubbio.