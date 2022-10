Camera Café, ci sarà una nuova stagione? Cosa hanno fatto e cosa fanno oggi gli attori della serie?

Camera Café è una sitcom italiana andata in onda dal 2003 al 2017, trasmessa in prima visione per le prime cinque stagioni dalle reti Mediaiset (da Italia 1, che ultimamente propone qua e là le reiplice) e per la sesta ed ultima stagione da Rai 2.

Tutti estremamente brevi (parliamo di una durata dai 3 ai 15 minuti) gli episodi andati in onda nel corso di 14 anni sono stati oltre 1700 (1765, per la precisione) e rappresentano a tutti gli effetti un prodotto sperimentale per la televisione tricolore, tanto per la durata degli episodi quanto per il fatto che tutto gira attorno a quanto accade dinnanzi ad una macchinetta del caffè aziendale.

La sitcom è basata sull’omonimo format originale francese Caméra Café, e quella italiana non è l’unica versione andata in onda (sono decine i paesi che hanno proposto la loro versione).

Protagonisti assoluti sono Luca Nervi e Paolo Bitta, interpretati da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu ma tanti sono gli altri attori che, come maschere, si sono alternati nel corso dei tantissimi episodi.

Ne parleremo di seguito, ma prima rispondermo alla domanda se ci sarà mai una nuova stagione.

Risulta assai improbabile che, in futuro, venga realizzata una settima stagione sebbene non sia categoricamente da escludere considerando che alcuni paesi continuano a produrre nuovi episodi e considerando che la pagina Wikipedia ne parla al presente (non come di un progetto considerato concluso).

Camera Café, che fine hanno fatto gli attori?

Di Luca e Paolo si sa praticamente tutto.

I due hanno portato avanti il loro duo comico anche al di fuori della serie (d’altra parte, lavoravano in coppia già da prima di Camera Café) e, giusto per fare un esempio, hanno recitato nel film ‘Immaturi’, da cui poi è stata tratta una serie tv nel 2018.

Ma per loro da non dimenticare anche le esperienze alla guida di Quelli che… su Rai 2 e come protagonisti della copertina del talk politico di La7 DiMartedì.

Importanti esperienze anche come singoli personaggi / artisti: Luca Bizzarri è stato per cinque anni presidente della Fondazione Culturare del Palazzo Ducale di Genova, mentre andando a vedere una delle attività del sodale, dal 2021 Kessisoglu è stato la voce narrante del docu-reality La Caserma.

Storico interprete del Direttore Augusto de Marinis, Renato Liprandi è un attore, scrittore e sceneggiatore per il teatro.

Ha lavorato in diverse produzioni tricolore (ha recitato in singoli episodi di Don Matteo, di Rocco Schiavone, di Rex, di Un medico in famiglia: praticamente di tutte le serie tv più amate dagli italiani) e nella vita si dedica anche alla stesura di testi per il palcoscenico e di racconti surreali, da lui stessi definiti “dell’incubo” (i suoi modelli sono due mostri sacri come Franz Kafka ed Edgar Allan Poe).

Per Alessandro Sampaoli il ruolo di Silvano Rogi è stato il trampolino di lancio per la sua carriera da attore. Dopo Camera Café, è stato poi ingaggiato per diversi ruoli in serie tv come i Cesaroni o il più recente Blocco 181 (produzione Sky Atlantic). Per lui, inoltre, una partecipazione ad un reality: Pechino Express (la prima edizione, vinta in coppia con la collega Debora Villa di cui parleremo di seguito).

L’appena citata Debora Villa – la segretaria Patti di Camera Café – ha fatto praticamente di tutto: dalla radio, alla musica (con Ruggero dei timidi), ai libri (ha scritto due libri), alla tv. E, riferendoci alla tv, è salita sul palco di Zelig, di Colorado, ma è un’ospite ricorrente nel gioco televisivo Deal With It condotto da Gabriele Corsi ma è anche opinionista fissa di Detto Fatto oltre che di Ogni mattina, in onda su TV8. Insomma, la Villa rimane un volto noto per molti italiani.

Teatro, cinema e televisione anche nella vita di Claudia Barbieri, che dalla prima alla quarta stagione di Camera Café ha interpretato il direttore marketing Ilaria Tanadale. Se già prima di Camera Café aveva lavorato in produzioni di successo come Casa Vianello (in un episodio) e Solletico (il contenitore per ragazzi della Rai, andato in onda nei ’90) di lei ultimaente si sono perse un po’ le tracce (a giudicare dalla pagina Wikipedia la sua ultima esperienza è al cinema nel 2017 in Frontaliers Disaster).

Per finire (sebbene gli attori presenti nela serie sono parecchi di più) concludiamo con la vicedirettrice marketing Gaia De Bernardi, interpretata da Roberta Garzia. Dopo Camera Café ha recitato in celebrii fiction tv come I Cesaroni, Carabinieri, Distretto di Polizia, Don Matteo e Un medico in famiglia (come ospite in un episodio della terza stagione). Attrice in alcuni spot pubblicitari, anche lei, ha patecipato ad una edizione di Pechino Express (quella del 2014, in coppia con Eva Grimaldi).