Quanta marijuana consuma in un giorno Snoop Dogg? La risposta shock della sua rollatrice

Che sia un amante della marijuana è cosa ben nota, tanto da aver assoldato uno staff di rollatori professionisti.

Però in pochi sanno quanto effettivamente Snoop Dogg consumi quotidianamente.

A raccontarlo una donna che professionalmente (a partire dal 2016) ha collaborato con svariati artisti e che colui il quale la ha impegnata di più sul piano del rullaggio è stato proprio Snoop Dogg (al secolod Calvin Cordozar Broadus Jr.)

Queste le parole di Renegade Piranha, questo il nome della donna, ai microfondi del Kyle and Jackie O Show:

“Per tutta la mia vita, non ho provato a calcolare ma una volta – solo per divertimento – abbiamo fatto un po’ di calcoli di quante canne potrei aver rollato dal 2016, quando ho ottenuto il lavoro per Snoop e poi tutti gli altri clienti dopo”.

E bene, il numero è davvero impressionante:

“In media al giorno, ho girato tra i 250 grammi e il mezzo chilo. Si tratta di circa 75-150 canne al giorno”.

La donna – che è una “professional joint roller” – ha quindi sottolineato come queste sigarette con il trucco non fossero tutte necessariamente solo per Snoop Dogg, ma anche per amici, clienti ed eventi a tema marijuana.

“Ne abbiamo fatte così tanti che le mie mani sono diventate come delle piccole macchine ora”, ha quindi raccontato, sottolineando inoltre come lei non si occupi della fornitura dello stupefacente: “È un servizio che fornisco, proprio come un assistente. Non fornisco il fiore o la cannabis medicinale”.

Da segnalare come lo scorso luglio tramite Twitter Snoop Dogg abbia dato eco alla notizia dell’aumento dei salari di questi suoi collaboratori, in linea con l’inflazione.

Oltretutto, come raccontato in un’intervista, Snoop Dogg ha dichiarato che i suoi collaboratori hanno benefits di tutto rispetto:

“Erba gratis, tutte le spese pagate. Tutto quello che ottengo, lui lo ottiene . Vado a prendere dei vestiti gratis, gliene do un po’”.