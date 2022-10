Arriva il canale Warner TV, cosa sappiamo? Quanto costa? Come vederlo?

A partire dal 30 ottobre è in arrivo un nuovo canale molto atteso dagli amanti delle serie DC. Si tratta di Warner TV, che avrà tra i contenuti principali proprio le produzioni della DC Comics ma che metterà a disposizione degli utenti anche molto altro.

Il canale, che sarà visibile al 35 del digitale terrestre, partirà subito con il botto: si comincia infatti con il cinecomic Zack Snyder’s Justice League, che verrà proposto in due orari distinti, alle 14:00 e alle 21:00. La giornata successiva è quella di Halloween e Warner TV ha pensato bene a dedicarla ad uno degli horror più amati al mondo: la serata del 31 ottobre andranno quindi in onda Nightmare 2: la rivincita (alle 21.00) e Nightmare 3: i guerrieri del sogno (alle 23.00).

Ma per quanto riguarda le serie TV? Tra le tante che vedremo su Warner TV ci sono alcune serie cult come Genitori in blue jeans e La famiglia Bradford, passando poi ad uno dei più noti prodotti DC, Gotham. Tornano in tv anche altre serie molto amate dai telespettatori, come Smallville e Willy il principe di Bel Air. Nel corso della prima settimana Warner TV proporrà anche altri film molto famosi, come 2001: Odissea nello spazio e L’inferno di cristallo.

Il canale manderà in onda anche cicli di film a tema: la domenica, ad esempio, vedremo i lungometraggi dedicati a Tarzan.