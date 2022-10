Dunkirk, la storia vera dietro il film: cos’è stato il miracolo di Dunkerque

Co-prodotto, scritto e diretto da Christopher Nolan, Dunkirk è un film del 2017 che in occasione dei Premi Oscar 2018 è riuscito ad ottenere 8 nominations e 3 statuette, oltre che mezzo miliardo di dollari ai botteghini di tutto il mondo (un successo commerciale importante, a fronte di un budget di 100 milioni).

Il film – caratterizzato da pochi dialoghi e dalla narrazione da tre punti di vista differenti (terra, acqua e mare) – racconta la storia vera dell’evacuazione di Dunkerque nel maggio del 1940, durante la seconda guerra mondiale.

La storia vera dietro Dunkirk

Dunkirk è il nome inglese di Dunkerque, cittadina che oggi conta circa 90k abitanti nel nord della Francia.

E a Dunkerque, tra il 27 maggio e il 4 giugno 1940, ebbe vita questa operazione militare di cui si parla nel film di Nolan.

Nota come operazione Dynamo (ma anche come miracolo di Dunkerque o evacuazione di Dunkqerque) fu un’perazione che consentì a 338.226 uomini (240.000 inglesi e 100.000 francesi) di scampare alle grinfie dei nazisti tedeschi.

Le truppe furono evacuate tra spiaggia e porto e le perdite furono importanti (si parla di oltre 60.000 persone tra morti ie feriti) ma limitate se comparate alla quantità di persone ruscite a salvarsi.

In molti parlano dell’operazione come di una disfatta, per il fatto che si tratta comunque di un’operazione “difensiva” ma bisogna ricordare come – saggezza popolare vuole – fuggire non sia codardia ma salvamento di vita.

Non esattamente d’accordo in tal senso fu l’allora primo ministro britannico (divenuto primo ministro proprio nel maggio del 1940) Winston Churchill che – in un discorso alla Camera dei Comuni – esortò la popolazione parlando spirito di Dunkerque (Dunkirk spirit) ma sottolineando frattanto come “le guerre non si vincono con le evacuazioni” (Wars are not won by evacuations).

Nonostante queste perole, lo “spirito di Dunkerque” assunse un significato ricordato ancor oggi, volto a descrivere gli atteggiamenti utili per superare i momenti di avversità.

Quali film sono stati dedicati all’operazione Dynamo?

Dunkirk di Christopher Nolan non è l’unico film dedicato all’operazione Dynamo, divenuta – come abbiamo appena visto – parte della “mitologia” britannica.

Sono altri tre i film dedicati all’evacuazione di quella tarda primavera del 1940:

Dunkerque (Dunkirk), regia di Leslie Norman (1958)

Week-end a Zuydcoote, regia di Henri Verneuil (1964)

L’ora più bella, regia di Lone Scherfig (2016).