Che fine ha fatto Mohamed Al-Fayed, padre di Dodi, ex di Lady D? Quanto vale la sua fortuna oggi?

Una spallata alla volta The Crown, polemica serie tv dedicata alla famiglia reae e in particolare alla compianta Regina Elisabetta, è giunta alla quinta stagione. Uscita nel 2016, è considerata una serie di culto (al sedicesimo posto tra le migliori del secolo secondo la BBC).

Nella quinta stagione fanno capolino le figure di Dodi Fayed (interpretato da Khalid Abdalla) e del padre Mohamed Al-Fayed (interpretato da Salim Daw): il primo ebbe una importante relazione con Lady D, culminata con la morte dei due in un tunnel parigino (prima di innamorarsi, i due si conoscevano da circa un decennio e i due avrebbero annunciato il loro fidanzamento, non fosse giunto il drammatico incidente).

Ma che fine ha fatto Mohamed Al-Fayed, uomo d’affari egiziano negli ann ’90 tra le persone più ricche al mondo?

Entrato in contatto con la royal family per la proprietà del grande magazzino di lusso Harrods e per il suo impegno in enti di beneficenza di alto profilo, dalla morte del figlio qualcosa è cambiato nella vita di Al-Fayed.

Innanzitutto, l’uomo (classe ’29) ha ceduto molte delle sue attività: nel 2010 ha venduto Harrods al fondo sovrano del Qatar per l’incredibile cifra di 2,4 miliardi di dollari.

Parlando all’Evening Standard di questa dolorsa cessione (era molto legato all’attività) Al-Fayed ha raccontato: “Certo che mi ha reso triste … puoi andare a chiedere a tutti, la gente non vuole che io vada. Ma prima di tutto non posso farcela. Ho 77 anni, giusto. Ho dei figli, ho dei nipoti, sai… l’ho fatto. E ora è tempo per me di riposarmi. E divertirmi”.

Tre anni dopo, Al-Fayed ha anche detto addio al Fulham Football Club di cui era proprietario dal 1997, che ha venduto al miliardario pakistano Shahid Khan per 300 milioni di dollari.

Un business di assoluto prestigio rimane in mano al magnaten egiziano: la proprietà del famoso Ritz Paris Hotel.

Situato a Parigi, nel 2016 è stato ristrutturato e rimane considerato da molti come uno degli hotel più belli del mondo.

Ma quanto vale il patrimonio di Mohamed Al-Fayed?

Nel maggio di quest’anno Forbes ha valutato la sua fortuna 1,9 miliardi di dollari.

Una cifra enorme che non gli consente di superare il lutto della perdita del figlio.

Come raccontato da un suo amico a The Sun in occasione de 20esimo anniversario dell’incidente che tolse la vita a Lady D e al figlio Dodi:



“Passa spesso ore seduto con Dodi (presso la tomba di Dodi, ndr). Dopo 20 anni gli manca ancora terribilmente. E quando è a Londra si prende del tempo per visitare l’appartamento di Dodi. Non è cambiata una cosa dentro da quando Dodi è morto e non permetterà a nessuno di muovere nulla. L’appartamento è pulito ma è sempre esattamente lo stesso di quando Dodi e Diana ci trascorrevano del tempo assieme”.