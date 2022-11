Chi è Fabio Leoni, marito di Rosanna Banfi? I due hanno figli?

Nata Rosanna Zagaria, come il padre ha deciso di diventare una Banfi e come il padre ha scelto di lavorare nel mondo dello spettacolo.

E così Rosanna Banfi, nata a Canosa di Puglia come il padre ma cresciuta a Roma, ha iniziato sin da giovanissima a frequentare scuole, corsie ed accademie teatrali, inziando poi da costumista in due film con protagonista il padre (Vai avanti tu che mi vien da ridere e Pappa e ciccia).

Alla fine degli anni ’80 i primi ruoli in alcuni film del padre (Grandi Magazzini, per citarne uno) e nei ’90 la partecipazione alla serie che ha regalato una seconda giovinezza (e celebrità) al padre e la definitiva consacrazione a lei: Un medico in famiglia.

Oltre alla recitazione, per lei due partecipazioni in talent / reality (nella terza edizione de Il cantante mascherato, con la maschera del Pulcino, è arrivata seconda in tandem con il padre, e partecipa alla diciassettesima edizione di Ballando con le Stelle) e un’attività parallela nela Capitale: un’orecchietteria aperta (anche in questo caso) con il genitore, cui è evidentemente legatissima.

Rosanna Zagaria è sposata? Ha figli?

Ma in questa sede non vogliamo parlare della carriera di Rosanna Banfi, né di un altro tema che spesso ritorna quando si parla di lei (la malattia: è stata operata per un carcinoma ed è diventata testimonial delle campagne per la prevenzione del tumore al seno) ma della propria situazone famigliare.

Rosanna Banfi è sposata dal 1992 con Fabio Leoni.

Chi è Fabio Leoni?

Come riscontabile facendo qualche ricerca online, poco si sa di Fabio Leoni – persona estremamente riservata (al netto di qualche foto sull’Instagram della moglie).

Sappiamo che lavora nel mondo del cinema come attore e sceneggiatore, ma non sappiamo molto circa i suoi lavori e circa altri dati della sua vita privata (né quando né dove è nato, per esempio): per certo, è sempre stato a fianco della moglie, anche nei momenti di difficoltà.

Dalla loro relazione, sono nati due figli, ormai adulti: Virginia (nata nel 1993) e Pietro (nel 1998).