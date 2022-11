Alberto Rimedio è sposato? Ha figli? Per che squadra tifa? Curiosità sul giornalista Rai

Classe 1972, Alberto Rimedio è un giornalista Rai divenuto noto in prima battuta come “voce” della Nazionale: dal 2014 è infatti il telecronista delle partite degli Azzurri ed ha prestato la sua voce sia per le due cocenti non qualficazioni mondial, sia per il trionfo europeo del 2021 (sebbene la finale sia stata narrata da Stefano Bizzotto, causa covid).

Dopo aver condotto 90esimo minuto assieme a Paola Ferrari dal 2016 al 2018, da questa stagione è il conduttore de La Domenica Sportiva (è subentrato a Jacopo Volpi).

Scrivamo quest’oggi di lui perché avremmo voluto dare dettagli sulla sua vita privata. In realtà, come vedremo a breve, non sappiamo molto in merito.

Chi è la moglie di Alberto Rimedio?

Facendo ricerche in merito alla sua vita privata, non emerge se il giornalista Rai è sposato o fidanzato.

Non è possibile frattanto ricavare alcuna informazone dai social, giacché il giornalista dagli occhi chiari non ha alcun profilo (almeno così pare).

Un aspetto che è stato fatto notare da diversi siti e fanpage, circa la relazone con l’altro sesso, l’apprezzamento nei confronti della cantante Annalisa ai margini della telecronaca di una gara in cui la ex di Amici ha cantato l’inno.

Alberto Rimedio per che squadra tifa?

Per non lasciarvi a bocca asciutta, cerchiamo di rispondere ad un altro quesito che potrebbe interessare in molti (e succede così sempre, con i giornalisti sportivi) ovvero la squadra supportata da Rimedio.

Come spesso, non ci sono notizie ufficiali in merito alla squadra tifata da Rimedio (è capitato in passato che i giornalisti abbiano confessato il proprio tifo solo al momento della pensione).

Romano, da alcuni è stata attribuitagli una fede romanista (per qualche commento non imparziale – a detta dei commentatori sul web – della compagine gallorossa).

Altri dicono invece possa essere un tifoso della Sampdoria: come ci informa la pagina Wikipedia di Rimedio, il giornalista ha fatto parte delle giovanili della squadra blucerchiata fino al 1992.