Cos’è successo a Jacopo Malnati degli iPantellas? Per lui una brutta aggressione

Grande preoccupazione per Jacopo Malnati, membro del suo comico iPantellas, probabilmente tra i primi youtuber d’Italia.

Il 32enne è stato vittima di una brutta aggressione, come testimoniato da alcune foto da lui stesso postate sui social (tra cui la foto che vi proponiamo in evidenza).

L’aggressione è avvenuta nella sua Varese (Jacopo Malnati è infatti nato nel giugno del 1960 a Sumirago, nel varesotto) e la sua vivida testimonianza fa trasparire la grande paura vissuta dal giovane (e che, potenzialmente, poteva avere un epilogo ancor più drammatico):

“Ciao ragazzi, sono Jacopo. Volevo avvisarvi che questa sera a Varese purtroppo ho subito una rapina e un tentato omicidio da due ragazzi mentre ero appena salito in macchina.

Mi hanno puntato la pistola alla tempia e hanno provato a uccidermi, strangolandomi per derubarmi, io ho combattuto con tutte le forze e sono riuscito a suonare ripetutamente il clacson per attirare l’attenzione, poi con la pistola mi hanno colpito al viso e sono fuggiti.

Io sto bene, a parte un po’ di punti, ma sono molto spaventato! Mi spiace vivere in un mondo così.. non mi meritavo questa aggressione, spero che i 2 ragazzi rifletteranno a lungo su quello che hanno fatto perché se fossi morto (e vi assicuro che mancava davvero pochissimo) si sarebbero devastate anche le loro vite. ovviamente no clickbait.”