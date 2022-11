GF Vip 7, tra Antonino e Oriana situazione esplosiva: cosa sta succedendo e cosa succederà in puntata?

Sta già diventando una telenovela la liaison tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli.

Anche per far fede alle origini sudamericane della seconda (ci riferiamo al fatto che è un continente noto per le soap, ma si fa per scherzare) le liti tra i due sono all’ordne del giorno.

Ieri notte è arrivato il più acceso scontro tra i due vipponi, che fanno scintille sotto le coperte (già qualche volta la regia ha dovuto censurare immagini provenienti dalle stanze da letto) ma anche fuori dalle coperte.

Antonino si era trovato a sfogarsi con Giaele (con cui in precedenza aveva avuto un breve flirt) e quest’ultima si è trovata a dover ammettere tutto ad Oriana, una volta che la venezuelana aveva raggiunto i due mentre stavano parlando proprio di lei:

“Sì Oriana, Antonino mi ha detto ‘ieri sera lei mi ha definito il suo uomo. Io alle parole il mio uomo mi sono impaurito e mi sono spaventato’. Però anche tu Anto, tra tutte le persone a cui potevi fare una rivelazione del genere, dopo che sai già la situazione, proprio a me dovevi farla? Vieni proprio a parlarne con me? Ma io cosa ti dovrei dire? Tu mi hai detto sta cosa e io ti ho detto ‘non so che dirti, quando saremo fuori di qui ne parleremo, ne discuteremo poi, qui non mi pare il caso’. Visto la situazione che si è creata non mi pareva il caso di commentare”.

Oriana è quindi andata in camera e ad Antonino, che l’ha poi raggiunta, gli ha detto:

“Ripeti, cosa hai detto a lei? Ma in che momento ti sei impaurito? Io non ho detto che sei il mio fidanzato! Ti sei spaventato ma mi cerchi sempre. Non ti vedo come un marito sappilo. Ma tu come ti permetti di andare da altri a dire una cosa del genere. Poi vai da una ragazza a cui piacevi e che prima di me facevi il cretino con lei. Tu hai paura di me e delle parole che ho usato? Però poi vieni subito a dormire con me. Non ha senso, se hai paura e vuoi andare piano allora non ti metti nel mio letto. Non venire nel letto con me figlio mio. Se non era per Giaele non avrei mai scoperto che tu mi parlavi dietro”.

Per Oriana, d’altra parte, è stata in assoluto una nottata “agitata”, se è vero che s’è trovata a discutere con Daniele e in un momento di confidenze con Sarah Altobello, Luciano Punzo e Nikita, ha raccontato loro:

“Mi nomineranno quasi tutti e va bene così. Non sto simpatica a tanti. Mi nomina Daniele, Micol, Giaele e il Tavassi. Almeno me lo dicono in faccia che non mi sopportano. A me dispiace però che Daniele proprio mi odia. Mi ha detto una frase troppo brutta. Oggi ci sono rimasta proprio malissimo, mi ha guardata e mi ha detto ‘tu hai solo un neurone e nemmeno ti funziona’. Come se fossi una stupida”.

Lo sfogo di Antonino: “Oriana è presa dal suo ex”

Ma non è questo l’unico casus belli tra i due e non sono gli unici “triangoli” in essere (Daniele – Oriana – Antonino, Giaele – Antonino – Oriana).

C’è anche il fidanzato fuori dalla casa a preoccupare Spinalbese se è vero che l’ex di Belen ha confessato a Sarah Altobello: “Io non vorrei portare alle lunghe questa discussione, ma ho sentito delle cose che lei va a dire. Quindi questa volta mi sono detto ‘ok, per la prima volta forse è meglio se prima vedo e ho le prove’. Tanto domani in puntata faranno vedere se è successo qualcosa. Lei l’altro giorno a Giaele ha detto ‘no perché io sono ancora presa dal mio ex’. Io mi sono detto che non può fare così come fa con me se è ancora innamorata. Che sia ancora legata al suo ex ci sta, visto che sii è lasciata da 3 mesi, ma allora non può fare certe cose qui dentro. Quindi per questo aspetto domani la puntata per vedere se ho ragione”.

Dal canto suo, Oriana ha raccontato un’altra versione:

“Voi non avete capito, lei ha detto a lui che io sono ancora presa per il mio ex. Sì ha detto che io sono innamorata ancora. Io non ho mai detto che amo ancora il mio ex fidanzato. Ho raccontato delle mie storie passate e dei tradimenti. Ho detto anche che ero venuta qui sperando di dimenticare tutto, ma è diverso dal dire che sono innamorata. E poi io cerco di chiarire con lei ma poi vedo incoerenza. Perché gli ha dovuto dire della cosa del mio ex? A volte, non capisco”.

Sarà fatta chiarezza in puntata?