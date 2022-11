Ma se poi mi scrivi di notte le tue cose sconce: chi è Beatrice Quinta, rivelazione di X Factor?

Ma se poi mi scrivi di notte, le tue cose sconce

Prendo la metro e vengo da te

Ma non mi parlare d’amore che mi sto divertendo

A prenderti in giro oh oh

È solo sesso

Non mi parlare d’amore adesso

È solo sesso

Non mi parlare d’amore adesso

Puro girl power, quello espresso da Beatrice Quinta, grande rivelazione di questa edizione di X Factor.

Scelta da Dargen D’Amico, ha vinto la puntata dedicata agli inediti con la sua potentissima Se$$o (con il segno del dollaro in mezzo, attenzione al dettaglio), dopo aver vinto la seconda puntata con una cover di Tutti i miei sbagli dei Subsonica, nella puntata a tema MTV Generation.

Ma quando usciva Tutti i miei sbagli e quando la MTV Generation si affacciava al Mondo (all’Italia, meglio dire, ché MTV in molti altri paesi era una realtà consolidata da anni) Beatrice Quinta era neonata o addirittura nella mente del Signore.

Ché la cantante è nata nel 1999, sebbene non si trovino online riferimenti sulla data esatta.

E così la generazione della giovane è ben altra, come testimoniato anche dalla bio su Instagram (dove è seguita da poco meno di 40k follower): “Se fossi una cosa sarei un meme”.

Nel 1999, i meme non si poteva manco immaginare cosa sarebbero stati, internet c’era a mala pena con il 56k.

Ma poco importano questi dettagli nostalgici, parliamo della magnifica Beatrice – nata Beatrice Maria Visconti a Palermo.

La ragazza ha frequentato il Liceo Classico Meli (ogni liceo classico è certo sinonimo di qualità, ci si perdoni il classismo) ed è al momento la grande rivelazione di questo X Factor.

Man mano che usciranno nuovi dettagli sulla sua vita (che vadano al di là dei dettaglio tipo: Beatrice ha diversi tatuaggi) andremo ad aggiornare questa breve scheda.

Ultimo breve riferimento alla sua vita privata, ché supponiamo in molti cercheranno: Beatrice Quinta è fidanzata?

Come Novella 2000 ci informa (e Novella 2000 non è possibile che non sappia) Beatrice pare sia single, almeno a giudicare dalla sua biografia su Facebook.

Per certo in Se$$o c’è un riferimento ad un ex, che dalla nostra Beatrice viene trattato a suo piacimento, in risposta a comportamenti quantomeno rivedibili del ragazzo (eh, che brutta categoria i ragazzi).