Alessandro Besentini di Ale e Franz e la sua incredibile trasformazione: come ha perso 30 chili?

Sono molti coloro che ormai da diversi anni seguono con molto affetto Alessandro Besentini. Di chi stiamo nello specifico parlando? Questo è il nome di un famosissimo attore, regista ma anche scrittore e sceneggiatore particolarmente noto al pubblico per essere parte del duo comico ‘Ale e Franz’. L’artista nel corso degli ultimi tempi ha molto preoccupato i fan a causa delle sue condizioni fisiche e nello specifico a causa di un dimagrimento eccessivo che ha davvero tanto preoccupato il pubblico. Ma esattamente, cos’è successo al celebre comico? A spiegarlo è stato il diretto interessato il quale ha voluto rassicurare tutti i suoi fan rivelando di non essere malato e di non avere alcun problema di salute.

La preoccupazione dei fan di Alessandro Besentini

Chi ha avuto modo di conoscere e seguire Alessandro Besentini fin dal suo esordio avvenuto molti anni fa avrà sicuramente avuto modo di notare, nell’ultimo periodo, un cambiamento fisico davvero molto evidente. Il comico infatti è apparso nel corso degli ultimi tempi molto magro, e proprio questo suo improvviso ed eccessivo dimagrimento ha allarmato i fan i quali hanno subito pensato che la perdita di peso potesse essere legata ad un serio problema di salute. Per fortuna però nulla di tutto ciò è reale, ed infatti lo stesso Alessandro Besentini ha scelto di rompere il silenzio ed intervenire sulla questione per tranquillizzare tutti i suoi fan. Il comico ha nello specifico rivelato di aver semplicemente seguito una dieta per un lungo periodo, ovvero quattro anni, grazie alla quale è riuscito a perdere ben 30 chili.

La verità del comico sull’eccessiva perdita di peso

Nello specifico Alessandro Besentini, noto a tutti semplicemente come ‘Ale’ di ‘Ale e Franz’ si è rivolto ai suoi fan affermando “Sto benissimo, sono lusingato del vostro interessamento” . E ha poi voluto precisare di non essere malato ma di aver deciso una sera all’improvviso di voler smettere di mangiare più del dovuto. Il comico ha quindi trovato la forza di iniziare una dieta durata quattro anni e a spingerlo a prendere questa decisione è stato il ritrovarsi quasi sulla soglia dell’obesità. Oggi Alessandro Besentini ha rivelato di stare bene, meglio di prima, e di essere felice. I fan del celebre comico possono quindi stare tranquilli.