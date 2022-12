La figlia della sciamana 3 ci sarà? Quando dovrebbe uscire? Curiosità sulla saga fantasy

Sono trascorsi diversi anni da quando nel 2015 è stato pubblicato per la prima volta il film “La figlia della Sciamana” diretto da Kenneth Kainz. Il film in questione segue quelle che sono le vicende legate ad una famosissima saga fantasy composta da quattro libri che portano la firma di una famosa scrittrice danese ovvero Lene Kaaberbol. E dopo l’uscita dei primi due film ecco che adesso sono molti i fan della celebre saga che attendono con ansia di poter vedere il sequel . E quindi La figlia della sciamana 3. Ma, ci sarà? E soprattutto quando è prevista la sua uscita? Tante sono le domande alle quali non tutti riescono a trovare delle risposte. Ed è proprio questo il motivo per il quale molti vanno spesso alla ricerca di particolari informazioni sul web.

Curiosità sulla saga fantasy ‘La figlia della sciamana’

Chi ama i film appartenenti al genere fantastico-avventura avrà sicuramente avuto modo di vedere o di sentir parlare de ‘La figlia della sciamana”. Questo è il titolo di un film appartenente alla saga fantasy con protagonista Rebecca Emilie Sattrup nei panni di Dina Tonerre. Stiamo proprio parlando della figlia della sciamana Melussina Tonerre interpretata a sua volta da Maria Bonnevie. Ma qual è il tema della saga? Le protagoniste sono proprio Dina e la madre legate da un comune dono ovvero quello di riuscire a vedere l’anima delle persone che si trovano davanti e quindi di conseguenza riuscire a scoprire delle verità che al contrario altre persone non riuscirebbero mai a scoprire.

Il ruolo di Dina e della madre Melussina nella saga

Dina e la madre Melussina vengono chiamate a corte dopo che il re di Dunark, la moglie incinta e il figlio di 4 anni sono stati uccisi. Ad essere accusato di omicidio è l’erede al trono e quindi il figlio maggiore del re trovato ubriaco e con un coltello tra le mani. Melussina e la figlia Dina sono state quindi chiamate per scoprire la verità e costringere il giovane a confessare i terribili delitti commessi ma ad un certo punto accade qualcosa di sorprendente. Proprio Melussina viene imprigionata per non aver obbedito e quindi a Dina viene affidato il compito di salvare la madre . E allo stesso tempo scoprire la verità.

La data di uscita de La figlia della Sciamana 3

I primi due capitoli della saga, pubblicati rispettivamente nel 2015 e nel 2019, sono riusciti a catturare l’attenzione del pubblico che a sua volta ormai da diverso tempo si sta ponendo diverse domande. Nello specifico sono molti i fan della saga che si chiedono se ci sarà anche il terzo film. E soprattutto quando è prevista l’uscita de La figlia della sciamana 3. In realtà ad oggi non sembrerebbero esservi delle conferme ufficiali. In Italia il secondo capitolo della saga è arrivato nell’estate del 2021 per cui è molto probabile che per poter vedere il sequel e quindi il terzo capitolo dell’amatissima saga occorrerà attendere ancora un po’ di tempo. Nel frattempo però chi non ha avuto modo di vedere i primi due capitoli potrà farlo affidandosi a due famose piattaforme ovvero Mediaset Play oppure Infinity + . E’ comunque possibile dire che secondo quanto emerso da alcuni rumors ad interpretare Dina nel terzo capitolo sarà ancora una volta Rebecca Emilie Sattrup .