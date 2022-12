Che Dio ci Aiuti 7, quando andrà in onda? L’indizio arriva dai social

Cresce sempre di più l’attesa per la messa in onda di “Che Dio ci aiuti 7” ovvero la celebre serie televisiva trasmessa ormai da diversi anni su Rai 1. Molti sono i telespettatori che si sono chiesti nel corso degli ultimi mesi quando andrà in onda la settima edizione, ed ecco che un particolare indizio sembrerebbe essere arrivato nelle scorse ore direttamente dall’account social della serie televisiva.

Quando andrà in onda ‘Che Dio ci aiuti 7’

Che Dio Ci Aiuti è una bellissima serie televisiva in onda su Rai 1 da oltre 10 anni, ed esattamente dal 2011. Molti i telespettatori appassionati alla serie tv in questione che ormai da diversi mesi si pongono delle domande sulla messa in onda della settima stagione. Quando andrà in onda ‘Che Dio ci aiuti 7?’. A fornire una risposta a tale domanda è stato nelle scorse ore l’account Twitter di Che Dio ci Aiuti il quale ha rivelato che la serie tv tornerà in onda il prossimo mese di gennaio. Nello specifico secondo quanto rivelato dal profilo in questione i nuovi episodi torneranno in onda all’inizio del nuovo anno e ancora una volta ad intrattenere i telespettatori saranno Suor Angela, Azzurra, Suor Costanza, Emiliano ecc. Molto importante è però precisare che al momento si tratta di rumors e indiscrezioni ma di nulla di ufficiale.

Elena Sofia Ricci pronta a dire addio alla serie televisiva

Che Dio ci aiuti 7 potrebbe essere l’ultima stagione in cui sarà presente Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela. A rivelarlo è stata la diretta interessata nel corso di una recente intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni. L’attrice infatti ha rivelato che Suor Angela nel corso degli anni ha fatto di tutto e adesso “Non c’è più niente da raccontare”.