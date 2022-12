Il pesce innamorato: trama, curiosità, colonna sonora e che fine hanno fatto i componenti del cast

Film del 1999, Il pesce innamorato è il quarto film di Leonardo Pieraccioni dopo I laureati, Il ciclone e Fuochi d’artificio

Di seguito vi proporremo alcune curiosità legate alla colonna sonora e legate al cast di questa commedia italiana.

Il pesce innamorato: trailer e trama

https://www.youtube.com/watch?v=oBjNMdcBAyw

Il pesce innamorato è un film che vede Leonardo Pieraccioni nelle veste di regista, sceneggiatore e anche attore (un po’ come sempre quando si parla dei film del fiorentino).

Nel film, Pieraccioni è Arturo, un falegname con il pallino per la scrittura.

Pubblica dei racconti e diventa scrittore di successo grazie ad un libro intiolato, per l’appunto ‘Il pesce innamorato’.

Durante un viaggio per promuovere il suo libro conosce Matilde: è amore a prima vista ma dopo una notte assieme i due si perdono di vista.

Quindici mesi dopo si rivedono: Matilde sta per sposarsi ed ha avuto un bambino ed ignora l’identità del padre (anzi, ritiene sia proprio Arturo il padre).

Lui – che intanto ha lasciato la vita da scrittore e vive di rendita in una piccola casa come la desiderava- sotto shock si sottopone al test del DNA e… non vi spoileriamo nulla, qualora non abbiate già visto il film.

Il pesce innamorato: curiosità e colonna sonora

Il film ha ottenuto al botteghino 19 miliardi di lire, in euro 9,7 milioni di euro circa.

La colonna sonora è composta da diverse canzoni, laddove quella più ricorrente Everyday di Daniele Groff.

Nel videoclip della canzone è ricorrente un pesce rosso che si alterna a Groff che canta e a spezzoni tratti dal film (e dal backstage)

La canzone è contenuta in un album del 1998, che si chiamava Variatio 22.

Il film ha al suo interno altre due canzoni culto della fine dei ’90: La copa de la vida di Ricky Martin e Scatman’s world di Scatman John.

Il pesce innamorato: che fine hanno fatto i componeti del cast?

Il cast del film è composto da:

Leonardo Pieraccioni: Arturo Vannino.

Yamila Díaz: Matilde.

Paolo Hendel: Primo.

Rodolfo Corsato: Valeriano.

Gabriella Pession: Lucilla Pacini.

Patrizia Loreti: Signorina Benincasa.

Sergio Forconi: Osvaldo Vannino.

Vincenzo Versari: Arnaldo Vannino.

Umberto Fontani: Marcellino Pacini.

Haruhiko Yamanouchi: Console.

Don Lurio: Umberto Pacini.

Rosanna Susini: mamma di Arturo.

Philippe Leroy: Autista.

Dario Ballantini: Domenico Costanzo.

Angelo Russo: Maresciallo Scarchilli.

Che fine hanno fatto i componeti del cast?

Vedremo assieme cosa fanno oggi gli attori principali:

Leonardo Pieraccioni continua a fare film (l’ultimo, del 2022, è Il sesso degli angeli).

A Matilde abbiamo dedicato un post ad hoc => Yamila Diaz Rahi oggi: cosa fa la modella scelta da Pieraccioni per il Pesce Innamorato

Paolo Hendel si è allotnanato dal cinema per dedicarsi alla scrittura e al teatro: nello specifico la scrittura de La giovinezza è sopravvalutata. Il manifesto per una vecchiaia felice, cui è stato ispirato uno spettacolo per la regia di Gioele Dix.

Rodolfo Corsato continua a lavorare per cinema (ha recitato nel 2021 in Con tutto il cuore di Salemme e in Yara di Marco Tullio Giordana) e per la televisione (ha recitato in svariate serie tv).

In cinema e in televisione è possibile vedere anche Segio Forconi, Gabriella Pession e Patrizia Loreti, ancora parecchio attivi, mentre ci ha lasciato nel 2003 l’iconico Don Lurio, presente nel cast con un piccolo ruolo.

(Pubblicato il 3 agosto 2020 da Annarita Faggioni, rivisto e ampliato il 29 novembre 2022)