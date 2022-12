Grey’s Anatomy – cosa succederà dopo l’addio di Meredith? Le possibili ipotesi

Alla fine della prima parte della 19esima stagione di Grey’s Anatomy, che ritornerà dopo la consueta pausa invernale, a febbraio, abbiamo assisistito ad un evento eclatante: l’addio di Meredith Grey.

Meredith Grey è stata per ben 19 stagioni la protagonista assoluta dello show, soprattutto dopo l’addio di Cristina Yang e Derek Sheperd tra gli altri. La sua voce ha fatto compagnia a tanti telespettatori e tutti hanno seguito le vicende della dottoressa alle prese con il suo ingresso al Seattle Grace.

Nell’ultima puntata della diciannovesima stagione però, abbiamo assistito alla scena in cui Meredith invia una email all’intero staff dell’ospedale comunicando la sua partenza da Seattle. Abbiamo anche visto come ogni personaggio reagisca in modo diverso.

Ci chiediamo allora, cosa succederà dopo l’addio di Meredith e della stessa Ellen Pompeo da Grey’s Anatomy?

Probabilmente alcuni non noteranno neanche la differenza. In fondo, la storyline di Meredith è stata ben costruita ed eviscerata nel corso delle stagioni, raccontando gioie e dolori (oltre che sfighe infinite), rendendoci empatici verso di lei e tutti coloro che la circondavano.

E’ il tempo di dare una nuova svolta allo show se si desidera farlo proseguire per ulteriori stagioni. Con questa 19esima stagione diverse sono state le new entry e dando spazio a loro, si potranno creare nuove storie da seguire.

D’altra parte però, dopo che i telespettatori hanno dovuto dire addio a tanti dei loro personaggi preferiti, potranno decidere di non seguire più lo show, soprattutto se per loro Meredith era la colonna portante e non sono interessanti alle altre storyline.

Entrando proprio all’interno dello show, cosa cambierà al Grey-Sloan? Abbiamo visto che Meredith è cresciuta, non è più una specializzanda, è arrivata ad essere capo di chirurgia e il suo nome è sulla bocca di tutti. In tanti conoscono la sua fama e la associano all’ospedale.

Il suo addio potrà portare ad un declassamento del Grey-Sloan? i suoi colleghi subiranno questa perdita o ne trarranno forza? senza l’ombra di Meredith altri talenti potrebbero emergere ed avere modo di avanzare in carriera, ma l’assenza di una dottoressa che tanto ha dato a quell’ospedale potrebbe anche farlo precipitare nel caos.

Non ci resta che attendere per scoprire come cambierà il volto dell’intera serie senza la sua attrice principale.

Intanto Ellen Pompeo ha voluto salutare i fan con un lungo post su instagram

