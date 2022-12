Tutti pazzi per Niveo | Ma il cantante di Amici 22 è fidanzato? Cosa sappiamo della sua vita privata

Tutti pazzi per Niveo, ma chi è davvero il cantante di Amici di Maria De Filippi che ha già conquistato tutti? Cosa sappiamo di lui e della sua vita privata? In molti, soprattutto le ragazzine si sono chieste in queste settimane se Niveo sia fidanzato o single. Facciamo un po’ di chiarezza sulla vita privata del giovane cantante.

Tutti pazzi per Niveo, chi è il cantante di Amici?

Il suo vero nome è Marco Fasano, ma si è presentato ad Amici con questo nome d’arte Niveo. Classe 2004, è nato a Pescia nella provincia di Lucca, un paese dove vive insieme alla madre, il padre ed il fratello più grande di lui di qualche anno. Sin da piccolino ha avuto una grande passione passione per la musica e già da giovanissimo ha iniziato a scrivere i suoi primi brani, esibendosi anche come artista di strada. Il singolo più conosciuto al momento è Sotto al sole. Ad oggi è uno dei cantanti di Amici di Maria De Filippi, nella squadra di Lorella Cuccarini. Ha già presentato il suo inedito, intitolato Scarabocchi.

Il cantante è fidanzato?

Sulla vita privata del giovane cantante non abbiamo purtroppo molte informazioni, ma al momento sembrerebbe essere single. Una cosa è certa, che sin dalle prime settimane di permanenza all’interno della scuola, Niveo ha mostrato una certa complicità con la ballerina Rita. I due si sono tanto avvicinati e c’è stato anche un bacio tra di loro. Si dice che la loro sia la prima coppia di questa edizione di Amici. Ndg, sarebbe rimasta anche piuttosto piuttosto male di questo bacio e dello scoccar di questo amore, perché si dice che fosse interessato alla ballerina. Il cantante però, è stato sempre molto riservato e non parla mai tanto dei suoi sentimenti e della sua vita privata.