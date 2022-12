Chi è Antonella De Iuliis, la moglie di Gigi Marzullo? I due hanno avuto figli?

Chi è Antonella De Iuliis, la moglie di Gigi Marzullo? Di lei sappiamo che è un’affermata dirigente d’azienda, la quale si è sposata con il noto conduttore avellinese pochi anni fa, nonostante stessero insieme da diverso tempo. I due si sono sposati dopo circa 20 anni di convivenza. Un amore davvero duraturo il loro che è culminato con il coronamento del loro sogno, ovvero il matrimonio. Ma cosa sappiamo di lei? I due hanno avuto dei figli?

Chi è Antonella De Iuliis, la moglie di Gigi Marzullo

Antonella è una nota ed affermata dirigente d’azienda, la quale è riuscita a conquistare il cuore di uno dei personaggi televisivi più affermati del piccolo schermo. E’ nata a Roma, città dove ancora oggi risiede, il 14 giugno 1958 ed è laureata in Scienze politiche presso l’Università LUISS Guido Carli con una tesi in Diritto delle comunità Europee. Ha vissuto, negli anni della gioventù, per diversi anni a Bruxelles, dove ha lavorato per il Fondo Sociale europeo. Non fa parte del mondo dello spettacolo e nonostante ciò, è sposata con uno dei personaggi più noti della televisione italiana, che da anni conduce il programma Rai, Sotto Voce.

La storia con Marzullo, hanno avuto dei figli?

I due si sono sposati nel 2018, dopo aver convissuto per molti anni. Non è arrivata nessuna proposta di matrimonio alla donna.“Non c’è stata una proposta di matrimonio, ma una presa d’atto. Dopo 20 anni che si sta insieme ci si guarda negli occhi e si capisce che l’ultimo pezzo della propria vita si può anche fare insieme, ben conoscendo i propri spazi”. Queste le parole dichiarate dal giornalista nel corso di un’intervista rilasciata un pò di tempo fa a Verissimo. Antonella è diventata madre ma da una relazione precedente. La coppia non ha avuto figli. La donna non è particolarmente social, ma ha un unico profilo su Twitter dove condivide alcuni contenuti relativi al suo lavoro. “Mi sono molto dedicato al lavoro e non ci ho mai pensato. Poi ho sposato una donna che ha un figlio e quindi un figlio c’è. Io sono sicuro che nella vita bisogna accettare quello che la vita ti regala”. Queste le parole dichiarate da Gigi Marzullo nel corso di un’intervista rilasciata un pò di tempo fa nel salotto di Vieni da me, la trasmissione di Caterina Balivo su Rai 1.