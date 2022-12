Pagan Peak, quante stagioni sono? Quando uscirà una terza stagione?

Pagan Peak (Der Pass) è una serie televisiva tedesca-austriaca che è stata ideata da Philipp Stennert e Cyrill Boss. La serie è ispirata alla serie televisiva danese-svedese del 2011 intitolata The Bridge- La serie originale. La serie televisiva ha debuttato su Sky One il 5 gennaio 2019. In Italia è stata trasmessa poi a partire dal 22 settembre 2019 su Rai 4. Ci sarà una terza stagione?

Pagan Peak, la trama

Su un passo di montagna, proprio sul confine tedesco-austriaco è stato ritrovato un cadavere. Da quel momento le autorità investigative tedesche hanno inviato Ellie Stocker, la giovane commissaria. Per lei questo caso rappresenta una grande sfida per la sua carriera. Dall’altra parte, la controparte austriaca, ovvero l’ispettore cinico Gedeon Winter, sembra aver mostrato poco interesse per una collaborazione. Subito dopo sono stati ritrovati altri cadaveri e per questo si è pensato ad un killer seriale. Quest’ultimo è solito lasciare un messaggio sulle sue vittime “La stagione rossa arriva” e nel momento in cui agisce indossa un costume che riprende i Krampus. Stocker e Winter cercano di fermare il killer, andando sempre più a fondo.

Ci sarà una terza stagione?

La serie televisiva tedesca-austriaca è stata ideata da Cyrill Boss e Philipp Stennert, ispirata alla serie danese-svedese del 2011 The Bridge-La serie originale. La prima serie, divisa in 8 episodi, è stata trasmessa nel 2019. La seconda stagione, invece, è arrivata nel 2022 ed anche questa è stata divisa in 8 episodi. Per quanto riguarda la terza stagione, questa arriverà di sicuro. Le registrazioni sono iniziate lo scorso mese di giugno e terminate ad ottobre. Al momento non c’è un trailer per questa terza stagione, ma sappiamo per certo che sono stati riconfermati due protagonisti ovvero Julia Jentsch e Nicholas Ofczarek. Anche in questo caso, gli episodi sarebbero otto. La messa in onda sarà di sicuro in esclusiva su Sky è prevista per il secondo trimestre del 2023 in Germania e Austria e poi approderà anche in Italia, sempre su Sky.