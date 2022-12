Abito da sposa cercasi: che fine ha fatto Randy Fenoli, protagonista della versione US?

Abito da sposa cercasi, vi ricordate di Randy Fenoli il patron del programma il cui titolo originale è Say Yes to the Dress!, che ha avuto un successo davvero strepitoso. Il programma per molti anni è andato in onda in replica su Real Time. In Italia è andato in onda nel corso degli anni con diversi spin-off, come Abito da sposa cercasi: Puglia. Randy Fenoli è stato per diversi anni il protagonista principale di questo programma, o meglio delle prime edizioni americane. In molti oggi si chiedono che fine abbia fatto. Scopriamolo insieme.

Abito da sposa cercasi, Randy Fenoli chi è il protagonista delle prime edizioni?

Randy Fenoli è stato il protagonista indiscusso del programma Abito da sposa cercasi, versione US. Era di certo il consulente d’immagine più amato e lavorava presso il Kleinfeld’s Bridal, uno degli Atelier di abiti da sposa più noti di New York. Ovviamente ha avuto modo negli anni di fare tanta esperienza in questo settore, ed ha lavorato sempre nel mondo del design e degli abiti da cerimonia. Nel corso di alcune interviste, l’ultima rilasciata lo scorso anno, lo stesso ha parlato della sua infanzia, che purtroppo non è stata semplice e felice. Randy ha raccontato di essere cresciuto in una fattoria con un padre molto aggressivo e che abusava di loro. “Pregavo ogni giorno di poter scappare da lui e da quella fattoria”, ha raccontato Randy. Quest’ultimo è stato sempre molto riservato sopratuttto sulla sua vita privata. Non è sposato ma parlando del suo matrimonio ha confessato che vorrebbe ben quattro giorni di festa su un’isola deserta con gli amici più cari.

Che fine ha fatto oggi?

A quanto pare, stando proprio a quelle che sono state le sue parole, dichiarate nel corso di recenti interviste, Randy continua a lavorare come consulente d’immagine e come consulente per alcuni stilisti ovviamente di abiti da sposa. Insomma, Randy continua a lavorare a stretto contatto con il mondo femminile, che tra l’altro lo adora. Il programma, Abito da sposa cercasi, proprio negli Stati Uniti dopo oltre 10 stagioni andate in onda, si è concluso ormai alcuni anni fa.