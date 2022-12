Tom Holland e Zendaya stanno insieme? Tutto quello che sappiamo sulla loro relazione

Tom Holland e Zendaya sono la coppia del momento, soprattutto nel mondo social appartenente alla nuova generazione.

Giovanissimi entrambi, i due ragazzi si sono conosciuti sul set di Spiderman mentre lui interpretava Peter Parker e lei la sua MJ nel 2016 e tra un ciak e l’altro è sbocciato l’amore.

In realtà, sulla coppia non sappiamo molto, Tom Holland e Zendaya preferiscono tenere lontano dai riflettori i loro sentimenti, sebbene siano stati paparazzati spesso insieme. Non mancano però le condivisioni di post sui social che hanno fatto impazzire i fan della coppia, ribattezzata “Tomdaya”.

Ma ad oggi, stanno ancora insieme? o si tratta soltanto di un legame d’amicizia profondo? scopriamolo!

Tom Holland e Zendaya – stanno insieme?

Dal 2016 ad oggi si sono susseguiti diversi post su Instagram che hanno fatto pensare che i due attori fossero fidanzati.

Tra i primi post, ricordiamo i reciproci auguri di compleanno. Per il 26esimo di lui, Zendaya ha postato una foto con la didascalia: “Il più felice dei compleanni a colui che mi rende più felice <3”; Tom per il 25esimo di lei, si è espresso dicendo: “Trascorri il più felice dei compleanni. Chiamami quando sei in piedi”.

Non sono mancati i post di apprezzamento l’uno per l’altra. Durante il press tour di Spiderman: Homecoming lei afferma “Tutti si meritano un hype man come Tom Holland” mentre per il Met gala 2018 lui ha dichiarato: “Lunga vita alla regina. Stendili tutti socia”.

Sebbene alcune voci hanno ipotizzato che i due non stiano insieme, a causa della mancata partecipazione di Tom Holland al Met gala 2022, in realtà la coppia è molto felice. Le ultime notizie che circolano infatti riporterebbero che c’è aria di stabilità, di fidanzamento ufficiale.

Tuttavia nulla è certo; i due attori ci tengono molto alla loro privacy, Tom Holland si era espresso infatti affermando quanto fosse difficile cercare di sviare dai riflettori perché “ un momento che pensi sia tra due persone che si amano molto ora diventa un momento condiviso con il mondo intero”. E ancora, molto dolcemente, ha dichiarato che non ama parlare della coppia quando è da solo “Non è una conversazione che posso avere senza di lei. La rispetto troppo […] Questa non è la mia storia, è la nostra storia. E ne parleremo quando saremo pronti a farlo insieme“.

Le fonti non sono dunque ben confermate, è solo un vociferio confuso di chi vorrebbe che i due convolassero a nozze. Ed in effetti, tutti i fan dei Tomdaya non potrebbero che esserne felici!