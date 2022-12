Chi è e cosa sappiamo di Salvo By Night, tra Tu si que vales e i video virali sul web

Chi è e cosa sappiamo di Salvo By Night, il palermitano che ha preso parte al programma Tu si que vales e che su Youtube è una vera e propria star? All’interno del programma di Canale 5 non ha avuto un grande successo, visto che i giudici non gli hanno dato modo di poter andare avanti, ma Salvo ha comunque ottenuto una grande visibilità. Ma chi è Salvo By Night e cosa sappiamo di lui?

Chi è e cosa sappiamo di Salvo By Night, il palermitano che ha partecipato a Tu si que vales

Salvatore Lo Iacono, è questo il vero nome dell’ex concorrente di Tu si que vales, che ha preso parte all’ultima edizione del programma di Canale 5. Si è presentato però con il nome d’arte, Salvo By Night ed ha definito la sua esperienza al programma di Canale 5 “un mega successo”. Con queste parole Salvo ha esultato e commentato la sua partecipazione a Tu si que vales, dove ovviamente la giuria dopo la sua esibizione lo ha rispedito a casa. “La gente diceva: Ma questo chi è? Qualcuno ha detto “Non facciamo che è Salvo By Nigt?”. Si, io sono. Andare su Google c’è il delirio, ragazzi. E’ finita ragazzi, c’è il delirio”. La giuria si è espressa negativamente sul suo conto, eppure lui è felice del risultato portato a casa, ovvero del fatto che il pubblico adesso lo riconosca per strada.

Curiosità

Salvo è palermitano, vive a Monreale ed ha alle spalle 36 anni di carriera. Si definisce un intrattenitore. Ad ogni modo, andando su Youtube ma anche sui vari profili social, sono presenti diversi video suoi su vari argomenti che vanno dalla politica, allo spettacolo e alcuni sprazzi della sua vita privata, in compagnia di amici per le strade di Monreale e Palermo. Tu si que vales non è l’unica esperienza in tv di Salvatore, ma soltanto l’ultima. In passato, Salvo si è presentato a X Factor portando un pezzo di Ricky Martin, ma anche in quel caso i giudici lo mandarono a casa. Nel 2012 ha preso parte a Italia’s Got talent ed infine quest’anno si è presentato a Tu si que vales.