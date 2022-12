The big bang theory: che fine hanno fatto Sheldon, Leonard e gli altri personaggi della serie tv?

The Big Bang Theory è stata sicuramente una serie di successo; conclusasi nel 2019 dopo ben 12 stagioni, negli anni ha macinato un enorme seguito. Tutti si sono appassionati alle vicende dei quattro amici nerd Leonard, Sheldon, Howard e Raj e alla loro cerchia di amicizie che nel corso delle stagioni include anche le ragazze Penny, Bernadette ed Amy.

Ma a distanza di 2 anni, che fine hanno fatto i protagonisti?

The big bang theory, che fine hanno fatto Sheldon e Leonard?

Sheldon (Jim Parsons)

Fisico teorico che lavora al Caltech, Sheldon è un ragazzo con un quoziente intellettivo superiore alla media ed è uno dei personaggi più “complessati” della serie. Tra fobie, ossessioni, e mancanza di sarcasmo, spesso sembra non idoneo alle convezioni sociali; tuttavia la sua intelligenza gli permette di sognare di vincere un nobel e di vivere secondo le sue regole. Difficile riassumere il suo personaggio in poche righe.

E’ interpretato da Jim Parsons, attore che per il suo ruolo in The big bang theory ha vinto numerosi premi. Dopo la fine della serie, si è dedicato ad altri ruoli. Tra le apparizioni cinematografiche più recenti, appare in Ted Bundy- fascino criminale (2019), the boys in the band (2020) e Spoiler Alert (2022). Per la televisione ha invece lavorato nella miniserie Hollywood (2020).

Leonard (Johnny Galecki)

Johnny Galecki è l’attore che da il volto a Leonard Hofstadter, un fisico sperimentale al Caltech che si ritrova a vivere con Sheldon e a condividere tra gli interessi, la passione per storia e letteratura fantasy. Goffo ed impacciato, a volte si vergogna di essere talmente nerd da essere visto veramente soltanto dai suoi compagni, tenterà comunque di aprirsi al mondo delle donne conquistando la vicina di casa Penny.

Tra l’altro, proprio con Kaley Cuoco (Penny) l’attore ha avuto una relazione durata un paio di anni. Conosciuti sul set, tra loro c’è stata subito chimica ma in seguito per divergenze di obiettivi i due si sono lasciati.

Per quanto riguarda l’attore, al contrario di Sheldon, oltre la sua parte nella popolare serie tv, non ha ottenuto altri ruoli importanti. La sua ultima apparizione risale al 2019 nel film Qua la Zampa 2.

The big bang theory – gli altri personaggi

Kaley Cuoco, alias Penny dopo il suo ruolo nella serie tv ha ottenuto altre parti importanti. Attualmente sta recitando come protagonista nella serie tv “L’assistente di volo – The Flight Attendant” e sta doppiando Harley Queen nella serie animata.

Simon Helberg (Howard Wolowitz) è ancora nel mondo del cinema e ha in mano due diversi progetti: il musical Annette e la pellicola As the made us. Per la televione, ha doppiato Howard nello spin off The young Sheldon.

Kunal Nayyar ovvero Raj Koothrappali vede tra le sue ultime apparizioni quella in Think like a dog, un film commedia di fantascienza. Nel 2021 ha doppiato Guy Diamante in Trolls 2 e lo scorso anno è stato il protagonista della serie tv Suspicion.