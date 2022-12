Vite al limite, che fine ha fatto Brandon Scott? Quanto pesava e quanto pesa? Una storia di successo

Vite al limite offre storie drammatica e sono molti i casi di pazienti che – pur sottoponendosi alle cure di Dr. Now – gettano la spugna o vengono cacciati dal programma perché non in grado di ottenere i risultati desiderati.

Ma ogni tanto ci sono anche storie di successo, come quella che vi apprestiamo a raccontare.

È la storia di Brandon Scott, protagonista della settima puntata della settima stagione del programma in Italia in onda su Real Time.

Riprendendo quello che è il plot esposto dai siti che raccontano brevemente la puntata: Brandon è un musicista e cantante di talento ma l’ossessione per il cibo gli ha causato numerosi problemi e tanto la vita professionale quanto quella personale è a rischio.

L’uomo 33enne (di Columbus, nell’Ohio) pesa all’ingresso nella clinica 325 kg. Ne uscirà (dopo 12 mesi di duro lavoro raccontati durante la puntata di Vite a limite a lui dedicata) con il peso dimezzato: 174 kg – un vero e proprio trionfo.

Secondo quanto riportato da diverse realtà che parlano del “caso” di Brandon Scott a contribuire al successo il fatto che la allora fidanzata Taylor (che all’inizio della puntata si paventava potesse anche lasciarlo) lo abbia seguito durante il percorso di dimagrimento, seguendo la stessa dieta e mangiando le sue stesse cose.

Scriviamo allora fidanzata perché – anche grazie al percorso di dimagrimento – Brandon ha avuto il coraggio di chiedere la sua mano e i due si sono sposati.

Contemporaneamente, Brandon (che sembra proprio un figurino, anche dalle tante foto che posta su Facebook – cliccando qui potete accedere al suo profilo officiale con oltre 11.000 like) ha proseguito la sua carriera d’artista, partecipando a diversi festival e conquistando una sua nicchia (su Youtube ha 3700 iscritti).