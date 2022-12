Chi è Lavinia Abate, Miss Italia 2022? La giovane è fidanzata? Curiosità e vita privata

Nel corso della serata di mercoledì 21 dicembre ha avuto luogo l’incoronazione della nuova Miss Italia 2022. E ad ottenere la tanto ambita fascia oltre che la corona è stata una ragazza molto bella ma soprattutto molto giovane. Stiamo parlando di Lavinia Abate, ma esattamente chi è? Cosa sappiamo sulla sua vita privata?

Chi è Lavinia Abate

Bellissima ma soprattutto giovanissima, Lavinia Abate è la nuova Miss Italia 2022 e ha ricevuto la corona proprio nel corso di un particolare evento che si è tenuto presso l’Hotel Crowne Plaza Rome St- Peter’s nella serata di mercoledì 21 dicembre 2022. Ma esattamente, chi è la nuova Miss Italia? Lavinia Abate è una ragazza di soli 18 anni nata a Roma che attualmente frequenta l’ultimo anno del liceo scientifico Azzarita. Alta 1.76, capelli castani e occhi marroni ecco che nonostante la giovanissima età Lavinia ha già ben chiaro cosa vuole fare in futuro. Ed infatti ha rivelato di provare una profonda passione per il canto, il pianoforte e il ballo e di avere il desiderio di diventare , dopo aver completato gli studi, una cantautrice. Ed infatti durante il noto evento si è esibita con il brano “Vino Rosso” scritto proprio da lei.

Curiosità su Lavinia Abate

Da poco Miss Italia ma già Miss Lazio e Miss Eleganza, Lavinia Abate con la sua bellezza è riuscita ad ottenere l’ambita fascia battendo altre 20 ragazze. La giovane balla da quando era una bambina, e di preciso da quando aveva solamente 12 anni . Ma non solo, infatti studia anche composizione e ama cantare. Parlando di se stessa ama definirsi una persona modesta e allo stesso tempo sensibile e trasparente. Una persona che ama sognare ma che nonostante ciò non credeva di poter vincere Miss Italia 2022. La sua vittoria l’ha dedicata alla famiglia e quindi a mamma Camilla insegnante di inglese, a papà Fiorenzo impiegato della Telecom e ai due fratelli Ludovico e Federico.

Vita privata della nuova Miss Italia 2022

In seguito alla vittoria della ragazza a Miss Italia 2022 sono molte le domande che tante persone hanno iniziato a porsi nella speranza di soddisfare diverse curiosità. Ad esempio molti si saranno chiesti se Lavinia è fidanzata oppure no. Ed ecco che la risposta a tale domanda è proprio no. La ragazza ha infatti dichiarato di essere single e di voler concentrare le sue attenzioni su se stessa.